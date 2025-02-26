Участок автодороги Меридиан в Челябинске отремонтируют к осени‑2025

Администрация города ищет подрядчика

В Челябинске до 20 августа планируется провести ремонт автомобильной дороги Меридиан на участке между улицами Новомеханической и Рождественского. Подрядчика для выполнения работ ищет комитет дорожного хозяйства городской администрации. Начальная цена аукциона составляет 318,6 миллиона рублей, указано на сайте госзакупок. Исполнителя выберут 14 марта.





Согласно техзаданию, на участке протяженностью 5,2 километра нужно демонтировать асфальтовое покрытие, сделать новое, заменить бортовые камни и металлические ограждения, обустроить тротуары, восстановить газон. Срок выполнения работ — с апреля по август этого года.

Ранее стало известно о планируемом ремонте улицы Братьев Кашириных на участке между Чичерина и Северо-Крымской. Все работы подрядчику нужно будет завершить до 31 августа 2026 года. Компанию выбрали, с ней подписывают контракт на 994 миллиона рублей.