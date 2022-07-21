Участники сговора на торгах челябинского Мининформа заплатили штраф 3,4 млн рублей

Поставщики техники нарушили закон о защите конкуренции

Челябинские компании «ЦИТ „Озон“» (ранее называлась «Энигма-плюс») и «Форт Бит» заплатили в федеральный бюджет 2 млн рублей и 1,4 млн рублей соответственно. Об этом сообщает пресс-служба УФАС. Суммарный штраф в 3,4 млн рублей организации получили за сговор и нарушение закона о защите конкуренции на торгах регионального министерства информационных технологий, связи и цифрового развития.

Челябинское УФАС в 2020 году выяснило, что «ЦИТ „Озон“» и «Форт Бит» образовали картель на двух аукционах по поставке программно-аппаратного комплекса безопасности — специальных устройств для защиты операционных систем. Общий доход фирм, заключивших антиконкурентное соглашение, составил 20,6 млн рублей.

«При участии в двух аукционах в сентябре 2019 года ответчики использовали модели поведения „единственный поставщик“, „единственный победитель“ и создавали видимость конкурентной борьбы. Заявки на участие в аукционах подавались с одного IP-адреса. В торгах происходило минимальное снижение начальной максимальной цены контракта (0,5%), что обусловлено отсутствием соперничества между указанными компаниями. Они согласовывали тактику, в результате чего победителем являлось ООО „Форт Бит“», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дело возбуждали по поступившим материалам из Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу. Ранее правомерность решения антимонопольной службы подтвердили апелляционный суд и Арбитражный суд Уральского округа.