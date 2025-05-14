На креативном форуме в Челябинске обсудили развитие ремесленных мастерских

Создается единый каталог продукции авторских товаров в атомградах

Участники «Российской креативной недели — Урал» в Челябинске на сессии «Творцы России» обсудили развитие ремесленных мастерских, продвижение их продукции на рынок. В настоящее время в России создается единый каталог авторских товаров, выполненных мастерами атомных городов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

К участию в проекте «Творцы атомных городов» присоединилось более 20 муниципальных образований госкорпорации «Росатом» (из 32 в РФ). В этих городах формируется система кураторства, чтобы выстраивать работу с ремесленными мастерскими и продвигать их продукцию на рынок.

Проект «Творцы атомных городов» — это инициатива, реализуемая АНО «Энергия развития» госкорпорации «Росатом» при поддержке группы компаний Fashion Hub Russia. Основная задача — это разработка механизмов создания устойчивой экосистемы для самореализации, занятости и культурного обмена.

Ассортимент самобытных товаров из атомградов представлен в онлайн-витрине. В настоящее время более 200 компаний и ИП зарегистрировано на сайте, более 1,5 тысячи товаров размещено в базе. Выручка от их продажи превысила 1 миллион рублей.

Организаторы проекта «Творцы атомных городов» стали инициаторами формирования единого каталога продукции ремесленных мастерских атомградов, доступ к которому будет открыт для всех. На его основе создадут каталог корпоративных подарков.

«В ходе продвижения продукции ремесленников на рынок мы столкнулись с рядом проблем в части организации продаж. Так, слабо организована экосистема по развитию творческого потенциала, есть сложности с продажей уникальных изделий», — считает председатель правления компаний Fashion Hub Russia Валентина Ростовщикова.





По ее словам, имеется недостаток инфраструктуры в малых городах, проблемы цифровой и финансовой грамотности, барьеры выхода на рынок (логистика, документы, маркетинг), психологический барьер у творческих людей. При этом спрос в России на товары художественных народных промыслов растущий. Интерес к ним проявляют крупные промышленные холдинги и корпорации, готовые закупать продукцию ремесленников в качестве корпоративных презентов.