Участники МАК-2025 в Челябинске обсудили рост урожайности в условиях погодных аномалий

Основной ресурс для развития АПК эксперты видят в грамотном применении минеральных удобрений

Erid: 2SDnjdN3YVrНа Межрегиональной агропромышленной конференции МАК-2025, которая состоялась на прошлой неделе Челябинске, одной из ключевых тем стало повышение эффективности сельхозпроизводства. Чтобы добиться к 2030 году роста объема производства сельхозпродукции, получать оптимальную рентабельность, хозяйствам нужны надежные агротехнологии.

Новые и проверенные решения на мероприятии демонстрировали отечественные компании. Традиционным спонсором конференции выступила компания «ФосАгро-Регион» — крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений (входит в группу «ФосАгро»). В работе конференции компания принимает участие уже пять лет подряд, подробно рассказывая о возможностях систем минерального питания, подобранных на научной основе.

Полем доказано

Эффективность комплексного подхода к минеральному питанию растений, который развивает «ФосАгро-Регион» в Челябинской области и других регионах Урала, подкреплена результатами полевых опытов. Компания ежегодно проводит испытания систем минерального питания, вместе с учеными и аграриями разрабатывает наиболее технологичные варианты, подходящие к агрометеорологическим условиям региона.

Итоги этой масштабной работы накануне конференции обсудили заместитель губернатора — министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин и генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.





«В частности, в прошлом году мы успешно апробировали в условиях Челябинской области жидкое комплексное удобрение „ФосАгро“ и линейку сложных удобрений с серой: урожайность яровой пшеницы на треть выше средней по региону, а подсолнечника — почти в 2,5 раза», — конкретизировал Андрей Вовк.

Он выразил уверенность, что работа над технологичностью позволит челябинскому АПК «не только повысить эффективность растениеводства, но и стабилизировать применение всех видов минеральных удобрений».

Алексей Кобылин отметил, что «ФосАгро-Регион» наработала большой опыт работы на рынке Уральского региона, а также необходимые компетенции и инфраструктуру, чтобы довести свои услуги до каждого южноуральского фермера.

«Сегодня перед Челябинской областью стоит задача увеличения производства продукции растениеводства к 2030 году, которую нам не решить без применения удобрений. Климатические особенности Южного Урала, постоянные изменения на рынке зерновых и масличных культур предъявляют высокие требования к профессионализму аграриев и специалистов компаний-поставщиков материальных ресурсов», — добавил он.

Спрос растет и на удобрения, и на рекомендации

С развитием агропрома растут и потребности аграриев в минеральных удобрениях: в этом году Минсельхоз России прогнозирует новое увеличение этого показателя. С ежегодно растущим спросом справляется «ФосАгро-Регион»: по итогам прошлого года компания увеличила поставки минеральных удобрений российским аграриям на 2%, до 3,34 миллиона тонн.

На Урале поставки минеральных удобрений аграриям обеспечивает «ФосАгро-СевероЗапад», региональная компания, входящая в «ФосАгро-Регион». Более 3 лет назад она открыла первый региональный офис на Урале, благодаря этому работа с местными хозяйствами стала и динамичнее, и результативнее, оценивает Андрей Вовк. Он сообщил, что еще до наступления календарной весны компания начала подготовку к предстоящему сезону и накапливает на складах в регионе удобрения под яровой сев.

Вместе с поставками удобрений компания развивает и агроконсалтинг: рекомендации агрономической службы «ФосАгро-СевероЗапад» востребованы среди сельхозпредприятий. На базе ЮУрГАУ проходят курсы повышения квалификации для аграриев, где в числе лекторов выступают эксперты компании. Весной запланированы собственные обучающие мероприятия на базе челябинских хозяйств — партнеров компании.

«Применение минеральных удобрений способствует повышению качества и количества урожая. Основной вопрос у сельхозпроизводителей заключается в том, чтобы определиться, какие именно удобрения и в каком количестве нужны на конкретном земельном участке», — подтверждает руководитель Челябинского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Ксения Ванина.

Подробнее о преимуществах современного подхода к питанию сельскохозяйственных культур в условиях Южного Урала, где на протяжении нескольких лет преобладали аномальные засухи, говорили участники круглого стола, организованного «ФосАгро-СевероЗапад» в рамках МАК-2025.

Агрономическая служба компании строит рекомендации на научной основе. Этому способствуют современные агрохимические сервисы компании, например, агрохимическое обследование почв.

«Почва — это основа в земледелии. Агрохимическое обследование полей помогает определить основные характеристики почв, важные для производства. Наше современное оборудование позволяет проводить его быстро и качественно, подбирая сбалансированную систему минерального питания таким образом, чтобы сельхозпредприятие выходило на нужные показатели не только урожайности, но и рентабельности», — пояснил директор «ФосАгро-СевероЗапад» Александр Смирнов.





Образцы почв с полей отбирают с помощью автоматизированного пробоотборника. Анализ проб выполняет собственная агрохимическая лаборатория «ФосАгро-Регион». В прошлом году компания удвоила объемы этого сервиса, прогнозируя аналогичные темпы и в 2025 году.

Больше возможностей челябинскому агропрому

Современные агротехнологии предполагают более тонкие настройки управления урожаем. Для этого сельхозпредприятиям нужен широкий набор инструментов. «ФосАгро-Регион» расширяет линейку удобрений, предлагая новые и высокотехнологичные решения. Марки удобрений, содержащие в одной грануле макро-, мезо- и микроэлементы, позволяют обеспечить растения всем необходимым питанием на ранних сроках развития. Жидкие и водорастворимые удобрения незаменимы в засушливых условиях, не требуют влаги для растворения и перевода питательных элементов в почву.

В 2024 году ассортимент «ФосАгро-Регион» пополнился цветными гранулированными удобрениями. Закупка окрашенных гранул хозяйствами может свести на нет попытки хищений и подмены удобрений. Сегодня у компании есть возможность предоставлять крупным потребителям индивидуальный цвет гранул, закрепляя его за ними на весь сельхозсезон.





«ФосАгро-Регион» развивает и поставки семян российской селекции, при необходимости сопровождая их рекомендациями по выбору удобрений. Например, Челябинская область по почвенно-климатическим условиям подходит для возделывания масличных культур, особенно подсолнечника. Высокопродуктивные гибриды подсолнечника не только требовательны к минеральному питанию, но и хорошо отзываются на внесение удобрений, принося хозяйствам значительные прибавки урожая.

Челябинские аграрии уже успели убедиться в высокой эффективности рекомендаций экспертов «ФосАгро-СевероЗапад» на всех полевых культурах.

«Оптимизация минерального питания позволила нам повысить урожайность зерновых на 30% по итогам 2024 года. Прежние годы мы собирали максимум по 25 центнера с гектара. После применения удобрений в прошлом году урожайность повысилась до 30 центнеров с гектара, что для сложного уральского климата очень хороший результат. Закупаем удобрения всегда в одной и той же компании — „ФосАгро-СевероЗапад“, поскольку качество продукции высокое», — пояснил глава крестьянско-фермерского хозяйства, в обработке которого находится более 1,5 тысячи гектаров в Брединском районе Челябинской области, Дмитрий Горбунов.



«Использование фосфорсодержащих удобрений „ФосАгро“ позволяет растениям сформировать развитую корневую систему, чтобы максимально использовать имеющийся запас влаги в почве, и, при необходимости, пережить стойкий засушливый период. В грамотной работе с удобрениями — ключ к решению многих производственных задач», — считает директор КФХ «Березка» (Чесменский район) Денис Шумских.





Сельхозпроизводители выразили готовность продолжать работу с агротехнологиями, подавая заявки на поставки удобрений и в процессе конференции.

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