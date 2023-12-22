Участниками «Мой бизнес. Сделано в Че. Маркет» стали 100 предпринимателей

Челябинцы купили подарки к Новому году и поучаствовали в мастер-классах

Erid: 2SDnjeSRRAg

Ярмарка местных товаропроизводителей прошла в ТРК «Алмаз». Участие приняли 100 предпринимателей региона. Организатором выступил центр «Мой бизнес» при поддержке регионального Минэкономразвития.

На ставшем уже традиционным маркете все желающие смогли приобрести новогодние игрушки, декор для дома, аксессуары, одежду и свежие фермерские продукты. Помимо ярмарки на площадке прошли мастер-классы по созданию картин, новогоднего венка, росписи пряников и по аромамаслам. Посетители смогли сделать атмосферные фотографии в стилистике советского Нового года.

«Жители все чаще отдают предпочтение локальным брендам. На ярмарках всегда большой поток посетителей. Мы, со своей стороны, готовим площадки, чтобы они могли презентовать свою продукцию, и стараемся наполнить программу полезным и интересным контентом»,— отметила контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова.

Сейчас ярмарка проходит в рамках чемпионата России по фигурному катанию. Зрители одного из главных спортивных событий года смогут посетить маркет в ледовой арене «Трактор» (улица 250-летия Челябинска, 38) до 24 декабря, время работы — с 13:00 до 21:00.

Подробнее по ссылке.

Центр «Мой бизнес» реализует программы, направленные на повышение узнаваемости локальных брендов. В течение года проходят ярмарки на разных площадках города. Для сельхозтоваропроизводителей проводится акселерационная программа «Готовый продукт», которая помогает подготовить продукцию к реализации. Предприниматели с господдержкой посещают выставки федерального уровня.

Узнать подробнее о мерах поддержки и обратиться за консультацией можно по единому номеру 8 800 350 24 74 или очно по следующим адресам:

— г. Челябинск, ул. Российская, 110, к. 1, (2-й этаж);

— г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3-й этаж);

— г. Златоуст, пр. им. Ю. А. Гагарина, 3-й мкр, 43 (3-й этаж);

— г. Кыштым, ул. Калинина, 201 (3-й этаж);

— г. Южноуральск, ул. Космонавтов, 13;

— г. Миасс, ул. Романенко, 50 (1-й этаж);

— г. Карталы, ул. Пушкина, 15/4;

— г. Сатка, ул. Ленина, 1;

— г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, 129.

Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ.

Реклама.

Рекламодатель — Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой бизнес».