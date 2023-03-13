Участник сговора при озеленении проспекта Ленина в Челябинске выплатит 100 тыс. рублей

Апелляция подтвердила правомерность решения Челябинского УФАС

Суд обязал участника сговора при озеленении проспекта Ленина ООО НПО «Сад и огород» выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

В 2021 году договоры на озеленение центрального проспекта города общей стоимостью 3,3 млн рублей заключили без торгов. В сговоре участвовали комитет дорожного хозяйства Челябинска, восемь предпринимателей, ООО «Артур» и ООО НПО «Сад и огород». Их оштрафовали на 438 тыс. рублей. ООО НПО «Сад и огород» пыталось оспорить решение суда и необходимость уплаты штрафа в размере 100 тыс. рублей, но безуспешно.

«Комитет с целью ухода от необходимости проведения конкурентных процедур искусственно разделил потребность в работах по посадке деревьев путем заключения нескольких договоров. При этом все договоры имели единую форму, предмет договора и заключены в один временной период», — уточнили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Представитель заказчика на одном из совещаний представил сотрудника организации ООО НПО «Сад и огород» (один из участников сговора) и сообщил, что указанное лицо будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. ООО НПО «Сад и огород» поручило поиск подрядчиков другому хозсубъекту, который в дальнейшем самостоятельно осуществлял действия по исполнению контрактов от имени компаний, а также координировал их действия. При этом практически весь посадочный материал приобретался у ООО НПО «Сад и огород».

В ходе рассмотрения дела одна из компаний подтвердила указанную информацию и сообщила, что хозяйствующие субъекты распределили между собой участки, на которых необходимо осуществить посадку деревьев, в ландшафтном клубе.

Письменные запросы на предоставление коммерческих предложений заказчиком не направлялись, а коммерческие предложения были подготовлены и переданы комитету одномоментно, после заключения контрактов. Суды трех инстанций подтвердили правомерность решения Челябинского УФАС России.