Тяжелая техника из Челябинской области заменит иностранные бренды

Местная продукция займет свободные ниши рынка после ухода иностранных компаний

В Челябинской области машиностроители взяли курс на повышение уровня локализации производств, усилив работу по ключевым проектам импортозамещения. На автозаводе «Урал» (Миасс) сократили сроки реализации инвестпроекта по производству мостов грузоподъемностью от 10 до 16 тонн и осей грузоподъемностью от 7,5 до 9 тонн для автомобилей и строительно-дорожной техники. Масштабный проект реализуется в Челябинской области в рамках стратегии импортозамещения.

«По стратегически важным проектам импортозамещения будут ускорены сроки реализации. Это необходимо для обеспечения технологической безопасности государства. С целью ускорения закупки нужного оборудования для производства осей и мостов рассматривается вопрос выделения дополнительной господдержки», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе автозавода «Урал».

Проект включен в стратегию развития автомобильной промышленности РФ и получил финансовую господдержку. В связи с непростой экономической ситуацией и вводимыми ограничениями инвестпроекты автозавода «Урал», находящиеся в работе, будут пересмотрены с учетом разницы курсов валют, сообщили на предприятии.

Выходу на новый уровень импортозамещения способствует приостановка деятельности в России иностранных компаний, выпускающих технику и оборудование под известными мировыми брендами типа Caterpillar. Накануне американская компания объявила о приостановке работы своих заводов в России.

«Операции в России становятся все более сложными, включая сбои в цепочке поставок и санкции, и мы приостанавливаем работу на наших российских производственных мощностях», — сообщает официальный сайт компании Caterpillar.

Техника этой американской компании конкурировала на международных рынках со многими отечественными разработками, в том числе продукцией Челябинского тракторного завода — ООО «ЧТЗ-Уралтрак».

«Совместных проектов ООО „ЧТЗ-Уралтрак“ с компанией Caterpillar не ведет с 2014 года. На сегодняшний день тракторный завод работает в штатном режиме, обеспечивая стабильную работу предприятия и занятость сотрудников. ЧТЗ является предприятием полного цикла с локализацией свыше 95%, что всегда являлось стратегическим ориентиром предприятия, а теперь становится неоспоримым конкурентным преимуществом», — сообщила представитель ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Анастасия Магнитова.

Специалисты ООО «ЧТЗ-Уралтрак» работают над 100-процентной локализацией дорожно-строительной техники. Предприятие готово поставлять различные модели дорожно-строительной техники на отечественный рынок и обеспечивать их всеми необходимыми запасными частями в течение всего жизненного цикла машин. На тракторном заводе производят гусеничные тракторы, бульдозеры и трубоукладчики различных модификаций. В прошлом году стартовал выпуск тракторов на электромеханической трансмиссии: сейчас модели проходят полигонные испытания.

«Вопрос в том, насколько готовы местные предприятия машиностроительной отрасли к полному замещению объемов импортной продукции, готовы ли принять „эстафету“ у зарубежных высокотехнологичных компаний, покидающих российский рынок: есть ли ресурсы, кадры, компетенции? Считаю, в этой ситуации важно провести независимый аудит каждого предприятия отрасли, чтобы понять его компетенции и возможности в процессе импортозамещения. Не нужно ориентироваться на обстоятельства кризиса 2014 года, когда вопросы замены импорта тоже стояли остро и была принята госпрограмма по импортозамещению, — это были другие времена», — говорит директор института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ Виктор Бархатов.

По словам эксперта, для местных производителей сейчас открываются новые рынки сбыта за счет дефицита продукции иностранных компаний, поэтому важно изначально правильно определить «точки роста».

«Есть риски затягивания процесса замещения импортной машиностроительной продукции из-за недостатка ресурсов, кадров и необходимых технологий. Понятно, что потребуется не один год, чтобы реализовать намеченные планы, ведь технологические процессы в отрасли сложные, это не американский бургер заменить», — говорит Виктор Бархатов.

Есть необходимость предусмотреть для предприятий отрасли дополнительные меры господдержки, считает эксперт, чтобы ускорить процесс локализации нужной продукции внутри страны.

«На федеральном уровне прорабатываются меры господдержки отрасли, но пока они не оформлены в конкретные нормативные акты. Пока мы видим, что уходит с рынка ряд компаний с иностранным капиталом, которые были нашими прямыми конкурентами, в том числе это предприятия Украины. Одновременно с ними уходит достаточно большой пул поставщиков комплектующих — от двигателей до подшипников. И замена их на новых партнеров из числа отечественных предприятий не может быть быстрой», — говорит директор по производству компании «Уралкран» Константин Каргер.

По оценкам экспертов, потребуется до года, чтобы перейти на новый уклад развития бизнеса в новых экономических условиях.

