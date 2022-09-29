Стоимость пакетных туров за границу с вылетом из Челябинска в последние недели сентября выросла на 10-30%, отмечают в Челябинской ассоциации туристических организаций (ЧАТО). В настоящее время южноуральские туристы активно бронируют путешествия на октябрь.
Бархатный сезон в Турции в этом году бьет рекорды по рентабельности, поскольку путевки разлетаются даже по высоким ценам. Туроператоры думают о продлении чартерных рейсов на ноябрь. За последнюю неделю поток туристов в местные турфирмы увеличился вдвое. По словам менеджеров туркомпаний, ежедневно поступает очень много звонков, 80% из них связаны с отдыхом в Турции, где до середины октября еще пока теплое море.
«Спрос на зарубежные туры в регионе растущий, на сентябрь уже не осталось свободных предложений. Увеличение стоимости путевок отмечается в пределах 10-30%, не более. Среди популярных направлений лидирует Турция. При этом, если посмотреть стоимость туров в Анталию из Челябинска на 7-8 октября и далее, то она будет примерно такой же, какой была в начале сентября», — уточнила руководитель ЧАТО Инна Лобода.
По ее словам, стоимость чартерных рейсов, которые бронируются туроператорами заблаговременно, изменилась, но весьма незначительно. В основном рост цен фиксируется в сегменте регулярных пассажирских авиаперевозок. Так, из Москвы в Анталию 23 сентября этого года предлагалось улететь за 450 тыс. рублей. Таких цен, конечно, нет в челябинском аэропорту, но ценник на перелет в Стамбул (без пересадок) на сентябрьские даты перешагивал в моменте отметку 100 тыс. рублей.
«В середине октября стоимость недельного отдыха в турецком отеле 5 звезд по системе „все включено“ для двух взрослых человек стартует от 115 тыс. рублей — это высокая цена для завершения туристического сезона. Не припомню, чтобы прежние годы мы видели такой ценник с вылетом из Челябинска. При этом все участники рынка отмечают, что спрос на отдых в Турции продолжает оставаться высоким, сегодня обсуждается возможность сохранения функционирования чартерных рейсов в ноябре этого года. Есть спрос, почему бы и нет?», — говорит гендиректор туркомпании «Вита Тревел» Алексей Ципордей.
Стоимость туров в Армению, Грузию (через Владикавказ), Киргизию увеличилась минимум на 50% из-за удорожания авиаперелетов по этим направлениям. При этом цены на автобусные туры «выходного дня» остались на уровне августа, несмотря на рост спроса в 4-5 раз на них. Подробнее о новых требованиях турфирм и перспективах развития отрасли читайте на Bfm74.ru.