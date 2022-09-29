Стоимость заграничных туров из Челябинска выросла на 30%

Спрос на них сохраняется очень высоким

«Спрос на зарубежные туры в регионе растущий, на сентябрь уже не осталось свободных предложений. Увеличение стоимости путевок отмечается в пределах 10-30%, не более. Среди популярных направлений лидирует Турция. При этом, если посмотреть стоимость туров в Анталию из Челябинска на 7-8 октября и далее, то она будет примерно такой же, какой была в начале сентября»,

— уточнила руководитель ЧАТО Инна Лобода.

«В середине октября стоимость недельного отдыха в турецком отеле 5 звезд по системе „все включено“ для двух взрослых человек стартует от 115 тыс. рублей — это высокая цена для завершения туристического сезона. Не припомню, чтобы прежние годы мы видели такой ценник с вылетом из Челябинска. При этом все участники рынка отмечают, что спрос на отдых в Турции продолжает оставаться высоким, сегодня обсуждается возможность сохранения функционирования чартерных рейсов в ноябре этого года. Есть спрос, почему бы и нет?»,

— говорит гендиректор туркомпании «Вита Тревел» Алексей Ципордей.