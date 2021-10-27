Туры в Турцию и Египет из Челябинска подорожали из-за введения нерабочих дней

Операторы заявили о росте цен

Стоимость авиаперелетов в Египет эконом-классом из Москвы выросла до 350-450 тыс. рублей в одном направлении, пишут «Известия». В Челябинской ассоциации туристических организаций также подтверждают увеличение цен на авиаперевозки из Челябинска, но говорят, что скачок цен на комплексные туры пока удается сдерживать за счет чартерных рейсов и ранних договоренностей по ним.

«Повышение цены диктует высокий сезон, который связан с праздничными днями, каникулами, а в этом году еще и нерабочими днями. Вылеты из Челябинска в Египет стартовали несколько недель назад, до этого самолеты летали из Москвы и Тамбова на египетские курорты, при этом комплектовал туры единственный туроператор „Библио-Глобус“. С открытием чартерного авиасообщения из аэропорта „Курчатов“ в Хургаду и Шарм-эш-Шейх к работе подключились и другие туроператоры: благодаря конкуренции удалось несколько сдержать рост цен на зарубежные туры», — говорит глава Челябинской ассоциации турорганизаций Инна Лобода.





По ее словам, дефицита мест в чартерных самолетах сегодня не наблюдается, более того, вскоре завершится сезон в направлении Турции, поэтому часть чартерных рейсов будет перераспределена в пользу Египта. Как показал мониторинг предложений авиакомпаний, осуществляющих рейсы из Челябинска, свободные места есть в первых числах ноября в Египет и Турцию.

«Стоимость перелета входит в турпакет. Туроператор фрахтует самолет заблаговременно до старта продаж, то есть сегодня туркомпании реализуют комплексные туры с учетом тех цен на авиаперевозки, которые были месяц назад, а то и раньше. Туроператор оплачивает авиакомпании услуги за трансфер пассажиров заранее. В этой ситуации мы видим рост стоимости на комплексные туры, понятно, что делается это туроператорами с единственной целью — привлечение максимальной прибыли, пытаясь компенсировать убытки прошлых периодов», — говорит глава комитета по туризму ЧРО Опоры России Ольга Васильева.

Ольга Васильева считает, что ажиотажный спрос стал причиной повышения стоимости комплексных зарубежных туров: чтобы отдохнуть за границей, не обязательно наличие QR-кода, достаточно предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста либо заполнить специальную форму, как требуется при перелете в Турцию (HES-код).

«Звонков от челябинцев поступает очень много, несмотря на особенности нынешнего сезона на зарубежных курортах: в Турции он уже близится к завершению, а в Египте в этом году непривычно холодное море — до 20 градусов, но уральцев это не останавливает. Многие готовы семьями улетать за рубеж в ближайшую неделю: так, отдых для трех человек в отеле 4-5 звезд в Шарм-эш-Шейхе с вылетом из Челябинска обойдется в 100 тыс рублей», — говорит Инна Лобода.

В челябинских туркомпаниях сегодня почти не осталось предложений по отдыху за рубежом.

«Очень быстро закончились места в чартерных самолетах, востребованные турпакеты закончились. Все, что осталось на ближайшие даты, — это довольно дорого, поскольку цена выросла на 50-100%: отдых для двоих на египетском курорте стартует от 100 тыс. рублей, в Турции — от 80 тыс. рублей», — говорит директор челябинской туркомпании «Гризли» Ксения Жижилева.

Турагентства Челябинской области, работающие на внутреннем рынке, говорят о массовом отзыве оплаченных путевок в связи с ограничениями в российских регионах и ажиотажным спросом на заграницу.

«У нас сплошные возвраты, только что отменился групповой тур в Нижний Новгород, который был оплачен туристами. Мы работаем только на возврат средств: ковидные ограничения и допуск в музеи, театры по QR-кодам парализовали рынок. Местные отели, расположенные на Южном Урале, заранее предоставили нам уведомления, что будут принимать гостей только по QR-кодам. Поэтому ажиотажа нет и тут», — говорит владелица туркомпании «Дискавери» Любовь Глазунова.

При невозможности приобрести нужный комплексный турпакет в компании, некоторые челябинцы решаются сами себе стать турагентом, покупая авиабилеты в Турцию из Екатеринбурга. Вылет из аэропорта «Кольцово» в Стамбул обойдется в сумму от 5,5 тыс. рублей, обратно — от 7 тыс. рублей. Две недели назад улететь в Стамбул из уральской столицы можно было по «смешной» цене — 3,5 тыс. рублей, сообщили в челябинском турагентстве «Андромеда». Но самостоятельная организация зарубежных туров несет в себе большие риски, предупреждают эксперты отрасли.