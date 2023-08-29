Цветы к 1 сентября в Челябинске подорожали на 23%

Букет для учителя в среднем обойдется в 1300 рублей

В Челябинске цветы к 1 сентября за год подорожали на 23%. В среднем букет стоит 1300 рублей. Корреспондент ИА «Первое областное» в преддверии Дня знаний изучил цены, выяснил, какие букеты в моде и что нужно учесть при покупке цветов для первоклассника и выпускника.

Цены растут как в теплице

Цены на цветы в Челябинске выросли на 23%, до 1274 рублей за букет в среднем (+238 рублей к прошлому году). Об этом сообщает компания «Эвотор», которая проанализировала чеки онлайн-касс в цветочных магазинах по всей стране.

Как сообщили в Росгосстрахе, на Южном Урале одни из самых низких цен в стране. Компания провела опрос. Выяснилось, что большинство родителей (38%) не готовы тратить на цветы больше 1 тыс. рублей, 11% намерены собрать букет для учителя в своем саду. По популярности на первом месте гладиолусы (20%), далее идут хризантемы (19%) и розы (13%).

По данным Росстата, цены на свежесрезанные растения в рознице в среднем выросли за год на 15%. Один среднестатистический цветок стоит 162 рубля. Мы изучили предложения челябинских магазинов и выяснили, что за такую цену можно купить разве что гвоздику (от 75 рублей), герберу (в среднем 110 рублей) или российскую розу (около 150 рублей).

Эквадорская роза стоит больше 300 рублей, кенийская — около 160 рублей. Ветку кустовой хризантемы можно в среднем купить за 280 рублей. Большая одноголовая хризантема стоит около 400 рублей. Как говорят флористы, к 1 сентября цены на хризантемы значительно выросли.

Выгодной может быть покупка гортензии. Одно соцветие может стоить около 1 тыс. рублей, однако «шапки» бывают такими пышными, что могут сойти за целый небольшой букет.





Гортензии могут быть бюджетным и красивым вариантом для подарка учителю. Источник фото — vk.com/florabreeze.

По словам представителей цветочного бизнеса, несмотря на то, что российские фермеры уверенно осваивают рынок, 90% продукции все еще закупают за рубежом. Цены в первую очередь растут из-за курса рубля и усложнения логистики на фоне санкций. Дефицита цветов не будет, но стоимость, скорее всего, будет повышаться.

Мода на ретро

Как рассказала ИА «Первое областное» основательница букетной лавки Florabreeze Алина Малевинская, в этом сезоне среди челябинских родителей царят ностальгические чувства. Они выбирают цветы, которые когда-то сами дарили учителям, — георгины, гладиолусы.

«Еще два года назад про георгины и гладиолусы никто не хотел слышать. Они же у бабушки в саду растут. Сейчас у екатеринбургских и челябинских фермеров есть очень интересные сорта с невероятными расцветками — охра, градиентные переливы из розового в оранжевый. Таких цветов у бабушки точно нет», — заметила наша собеседница.





В моде естественность и осенние цвета. Источник фото — vk.com/florabreeze.



Также в моде остается естественность. Популярные букеты похожи на охапки цветов, которые как будто только что сорвали в саду.

«Это неплотные, разновысотные букеты. Садовый стиль. Предпочитают цветы, которые долго стоят», — рассказывает флорист.

Еще один тренд — осенние краски. Чаще всего покупают букеты в красных, оранжевых, коричневых, желтых тонах.

Букеты для первоклашки и подростка-бунтаря

Флористы советуют покупать для младшеклассников небольшие букеты. Школьник должен его продержать в течение всей линейки, поэтому цветы должны быть легкими, неколючими и неаллергенными. Подойдет одна гортензия или три подсолнуха.

«Большинство родителей выбирают композиции в корзинках или коробках. Важно, чтобы они были с ручкой, чтобы ребенку было удобно держать цветы», — говорит Алина Малевинская.

Для старшеклассника лучше выбрать букет из необычных растений, советует флорист. Цветы не должны быть похожими на цветы. Это отражает бунтарскую натуру подростков. Чаще всего выпускники отказываются нести букет на школьную линейку, мол, это традиция для малышей. Но композиция с артишоком или странно выглядящей протеей может заинтересовать.





«Космические» цветы для подростка-бунтаря. Источник фото — vk.com/florabreeze.



«Необычные цветы не только понравятся детям, но и будут выделяться на учительском столе среди горы подаренных букетов. Такой подарок точно запомнится», — резюмирует основательница Florabreeze.