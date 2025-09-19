Цены в Челябинской области снизились на 0,8%

Инфляция демонстрирует позитивную динамику

Август 2025 года ознаменовался снижением потребительских цен в Челябинской области. По данным Росстата, месячная дефляция составила 0,80% по сравнению с июлем текущего года. Годовая инфляция в регионе замедляется уже третий месяц подряд, достигнув показателя 7,91%. Это ниже общероссийского уровня, который составляет 8,14%, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Банка России.

Структура цен демонстрирует разнонаправленную динамику. Продовольственные товары заметно подешевели. Стоимость услуг снизилась. Непродовольственные товары показали незначительный рост цен. За годовой период наблюдается интересная тенденция: продовольственные и непродовольственные товары подорожали меньше, чем услуги.

Сезонные факторы оказали некоторое влияние на ценовую динамику. После учета сезонности цены практически не изменились (−0,02%), что связано с увеличением предложения плодоовощной продукции.

Денежно-кредитная политика Банка России направлена на дальнейшее снижение инфляции. Регулятор намерен поддерживать жесткие условия для достижения целевого показателя в 4% к 2026 году, несмотря на то что текущий уровень инфляции остается выше установленного ориентира.

Ключевая ставка составляет 17%. 12 сентября она была снижена третий раз в текущем году.