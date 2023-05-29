Цены на новостройки в Челябинске выросли на 10 тыс. рублей за квадрат — стоит ли покупать квартиру в июне

ПСБ обсудил ситуацию в сфере жилищного строительства региона на встрече с агентствами недвижимости

В Челябинске продолжает дорожать жилье. В мае рост цен на квартиры в новостройках составил не менее 10 тысяч рублей за квадрат. На сегодняшний день максимальная стоимость квадратного метра в строящихся жилых комплексах достигла 150 тысяч рублей. Об этом заявили аналитики агентств недвижимости региона на встрече с представителями ипотечного центра ПСБ в Челябинске.

Рост стоимости жилья отмечался еще в 2022 году. Челябинск попал в число лидеров среди городов-миллионников по динамике роста цен на вторичке. Средняя стоимость за год увеличилась на 29%, по данным аналитиков. Стоимость новой жилой недвижимости в Челябинске за год тоже выросла — примерно на 17%.

Доля ипотечных сделок стабильно высока. Если в 2022 году спрос к кредитным продуктам подогревала околонулевая ипотека, то затем статистику увеличивали темпы роста цен — жилье скупали, опасаясь, что будет еще дороже. В период короткого затишья сформировался отложенный спрос, а после ажиотаж вокруг покупки квартир стал нарастать с новой силой. Сейчас потребность в ипотечных кредитах у населения сохраняется. Основным драйвером сделок с первичной недвижимостью остаются программы с господдержкой.

В ПСБ внимательно следят за развитием экономической и рыночной ситуации и на основе тщательного анализа принимают решения о корректировке условий по финансовым продуктам.

«ПСБ является опорным банком для оборонно-промышленного комплекса, и у нас закономерно достаточно большой объем выдачи жилищных кредитов по программе „Военная ипотека“. Это непростой продукт, он имеет свои нюансы. Важно, чтобы риелторы корректно доносили информацию до заемщиков, объясняли условия программы и алгоритмы действий, чтобы сделка была комфортна для всех участников процесса — и для банка, который кредитует, и для клиента, который покупает квартиру», — прокомментировала Екатерина Богатырева, руководитель ипотечного центра ПСБ в Челябинске.

ПСБ регулярно обновляет программы, делая их более интересными для покупателей, и объясняет новые условия партнерам ипотечного центра на встречах с представителями агентств недвижимости.

Наиболее выгодными и актуальными программами ПСБ остаются «Госпрограмма 2020» и «Семейная ипотека». Также с 23 мая в ПСБ снизилась ставка по ипотеке для IT-специалистов.

«На рынке Челябинска явная тенденция — на новостройки, так как на них действуют программы с господдержкой. Клиента привлекают низкие процентные ставки. Вторичный рынок тоже кредитуется , и достаточно активно. Плюс вторички в том, что конечный продавец может пойти на скидку, в отличие от застройщика, у которого стоимость квадратного метра заложена в ценообразовании. Важно внимательно изучать предложения банков, поскольку разбег в ставках в 0,6 пункта в пересчете на ежемесячный платеж окажется ощутимым и может исчисляться сотнями тысяч рублей в масштабах всего срока кредита. Ждать, что цены пойдут вниз, — опрометчиво. Многолетняя практика показывает, что рынок неизбежно растет. Можно, конечно, следить за разовыми акциями от застройщиков на большие квартиры, рассчитывать на скидки на вторичном рынке от продавца — физического лица. Говорить в общем о том, что рынок наметил снижение, не приходится. Соответственно откладывать с покупкой недвижимости на данный момент нецелесообразно»,

— добавила Екатерина Богатырева.