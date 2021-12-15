Цены на новогодние елки в Челябинске выросли почти в 1,5 раза

На городские базары деревья везут из Башкирии и Пермского края

На этой неделе в Челябинске начнут работу первые елочные базары. Всего их планируется разместить в городе около ста. Будут продавать ели, сосны и благородные пихты, а также новогодние букеты. ИА «Первое областное» выяснило, откуда завозят продукцию на точки продаж и во сколько южноуральцам обойдется в нынешнем году лесная красавица.

Откуда везут ели?

Арендаторы лесных участков в Челябинской области заготовкой новогодних деревьев целенаправленно не занимаются, поскольку их бизнес построен на производстве деловой древесины, которая поставляется на пиломатериалы.

«Мы пробовали после рубок ухода продавать хвойные деревья, но они не имели товарного вида и для продажи не подходили. Чтобы елочка была красивая и ровная со всех сторон, она должна расти в специальном питомнике или на просторном участке, в лесу горно-заводской зоны наблюдается скученность, деревья растут плотно друг к другу, поэтому везде заломы и изгибы ветвей, крен стволов. Сейчас занимаемся только заготовкой деловой древесины», — говорит арендатор лесного участка в Нязепетровском районе области Максим Горбунов.

По словам арендаторов, в основном сосны и ель поставляют на елочные базары после расчистки сельхозземель, где деревья самосевом вырастают до товарного вида, если участок годами не используется владельцем по прямому назначению. Также может осуществляться расчистка линий электропередач, сенокосов. В этом случае заготовленные деревья реализуются по договорам купли-продажи через аукционы.

«В основном елку продают с сельхозземель, где поля потихоньку начинают зарастать самосевом, там зачастую редкие деревья растут, выбрать из них можно. К тому же владельцы этих участков и так должны освобождать сельхозземли, расчищать их. В администрации они оформляют перед новогодними праздниками разрешение на плановую расчистку полей», — говорит экс-директор ООО «Тюбуклес», арендующего лесной участок в Каслинском районе области, Виктор Конарев.

Несколько лет назад в области выращивали новогодние деревья в специальном питомнике, где для них наряду с саженцами для лесовосстановления выделялись специальные площадки. Но в последние годы такая работа не ведется, сегодня из питомников реализуют саженцы только для высадки на лесных участках после рубок.

«У нас есть взрослые хвойные деревья в питомнике, но мы их реализуем только оптом, минимальная сумма заказа — от 30 тыс. рублей, в основном мы продаем саженцы хвойных деревьев 15—20 см высотой — для лесовосстановительных работ или для высадки на частной территории. Для елочных базаров мы не реализуем продукцию», — сообщила представитель компании «Златпитомник».

Желающих выращивать из саженцев новогодние деревья на продажу среди местных арендаторов не найти, поскольку потребуется более семи лет, чтобы получить товарное деревце, при этом ежегодно нужно будет платить за аренду лесного участка, выполнять уход и очистку территории от зарастания, охранять от кражи. В общем, уровень затрат в этом случае несопоставим с доходами от разовой сезонной продажи.

«Перекупщики скупают на местах, как правило, сосенки 1,5—2 м высотой по 50 рублей за штуку, после чего по 350—400 рублей продают их на рынке, елочки тоже берут по 50—60 рублей, продают по 500 рублей и выше. У кого основная маржа? При этом арендатор несет затраты на заготовку, ГСМ, аренду транспорта и оборудования, оплату труда работникам», — сообщил арендатор лесного участка на условиях анонимности.

Заготовка новогодних елок ведется лесхозами в рамках лесохозяйственных работ: рубок ухода, при расчистке квартальных просек, противопожарных разрывов. Рубки ведутся без ущерба лесному хозяйству.

«В этом году аукционов на заключение договоров купли-продажи новогодних деревьев не проводится, так как отсутствуют в нужном количестве площади, на которых возможна их заготовка. Плантаций или питомников, предусмотренных для выращивания хвойных пород деревьев для реализации к Новому году, на землях лесного фонда Челябинской области нет», — сообщили в Главном управлении лесами по Челябинской области.

Ежегодно на Южном Урале заготавливается и реализуется (в т. ч. торговыми организациями) свыше 40 тыс. новогодних елей, завозится из-за пределов области более 80 тыс. штук. Весь елочный «десант» на муниципальных рынках должен иметь сертификат соответствия, в котором указывается место рубки деревьев и их ветеринарная «чистота», то есть безопасность для здоровья людей. В администрации Челябинска предупреждают предпринимателей об ответственности за нарушение правил торговли хвойными деревьями.

«Для получения разрешения на торговлю, а также предоставления места на ярмарке, предпринимателям необходимо обращаться в администрацию района. За торговлю в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность для граждан — предупреждение или штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — предупреждение или штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — предупреждение или штраф от 50 тыс. до 200 тыс. рублей», — сообщил замначальника управления по торговле и услугам администрации Челябинска Алексей Шеремеев.

По его словам, в соответствии с законодательством, при осуществлении предпринимателями несанкционированной торговли полиция вправе изъять продукцию.

Пластик выгоднее дерева

В этом году на елочных базарах Челябинска представят большой ассортимент новогодней продукции: помимо местных елочек и сосен, из горной местности Башкирии привезут широколапые пушистые ели, из Пермского края — благородные пихты.

По предварительным данным, стоимость натуральных сосен в Челябинской области в этом году стартует от 600 рублей за штуку, елей — от 900 рублей, пихты будут стоить дороже —1,5 тыс. рублей, но регулировать цены продавцы смогут в зависимости от спроса. За год стоимость самого популярного и недорогого новогоднего деревца — сосенки — выросла почти в 1,5 раза: в 2020 году перед новогодними праздниками приобрести сосну можно было за 350—400 рублей за штуку, ель — за 600 рублей, цены на пихту стартовали от 1 тыс. рублей. При этом стоимость букетов и в прошлом году стартовала от 100 рублей за штуку.

«В этом году цены выросли на новогодние деревья из-за увеличения транспортных расходов: на базар елочки нужно привезти, а затраты на топливо, обслуживание техники сильно подросли. Но зато товар в этом году лучше по качеству, посмотрите, какие красивые сосенки! За такие не жалко и заплатить», — говорит продавец елочного базара в Калининском районе Челябинска, нахваливая свой товар перед покупателями.

Для тех южноуральцев, кто предпочитает размещать дома новогодние деревья в горшках, появились соответствующие предложения на Avito: за малую сосенку (до 1 м высотой) в горшке просят от 600 рублей, за ель — 3 тыс. рублей.

Выгоднее всего покупать лесную красавицу перед Новым годом — на елочных базарах, как правило, остатки распродают по очень низким ценам, а букеты из пихты и вовсе раздают бесплатно. Но нужно понимать, что траты на живое новогоднее деревце будут в этом случае ежегодными, поэтому желающие сэкономить приобретают пластиковые елки, которые и форму с годами не теряют, и ежегодных затрат не требуют.

По данным исследований портала объявлений Avito, спрос на искусственную лесную красавицу в этом году вырос на 90%, на живое дерево — на 31%. В этом году количество заказов искусственных елок с Avito увеличилось в 6,4 раза.

«Приобрести сказочную ель в преддверии Нового года можно в среднем за 1500 рублей, на 7% дороже, чем в 2020 году. В Челябинске спрос на искусственные ели увеличился в 2,2 раза», — сообщает пресс-служба Avito.

Елочными игрушками в этом году интересовались на 95% чаще, чем в прошлом, а верхушки в форме звезды искали на 61% активнее. Средняя стоимость игрушек составила 500 рублей (на 25% дороже, чем в прошлом году), а звезду этой осенью можно приобрести за 690 рублей, на 15% дороже, чем в 2020. Жители Челябинска искали украшения для елки на 4% чаще, чем в прошлом году. Приобрести елочные игрушки и звезду на Avito можно в среднем за 350 рублей и 500 рублей соответственно.

В последние годы новогодние шары в розничных магазинах Челябинска продаются не упаковками, а поштучно: в декабре фиксируются скидки 30—40%, в результате стоимость красивого шарика диаметром до 10 см стартует от 50—60 рублей за штуку. Упаковку из 25 шаров диаметром 5—6 см можно приобрести за 800 рублей. В Челябинске спрос на гирлянды вырос на 73%, а на мишуру для елки — на 56%. Средняя стоимость «огоньков» составила 550 рублей, а декора для оформления — 799 рублей. Таким образом, в этом году покупка искусственной елки и ее «наряд» обойдется южноуральцам в среднем в 3790 рублей.

Рейды на «черных» лесорубов

В преддверии новогодних праздников Главное управление лесами Челябинской области и подведомственные учреждения усилили контроль за рубкой хвойных деревьев. К охране хвойных молодняков привлечены работники правоохранительных органов, общественные лесные инспекторы, арендаторы лесных участков в количестве более 250 человек.

«Организуются совместные рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев. Кроме того, для предотвращения незаконных рубок хвойных молодняков будут организованы стационарные посты», — сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами по Челябинской области Валерий Нигматуллин.

В соответствии с действующим законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для граждан размер административных штрафов составит от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

Помимо штрафов, «черный» лесоруб обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если его сумма составит пять тысяч рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы. Если при совершении незаконной рубки применялись механизмы, автомототранспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, то размеры административных штрафов увеличиваются, а использованные орудия и срубленные деревья конфискуются.

В этом году совместно с работниками правоохранительных органов проведено 176 рейдов, выявлена одна незаконная рубка не территории Брединского лесничества — срублено 3 хвойных дерева с ущербом 24,1 тыс. рублей.

В прошлом году сотрудниками выявлено четыре случая незаконного использования лесов с целью заготовки новогодних елей, срублено 71 дерево (Брединское, Кусинское, Уфалейское, Чебаркульское лесничество). Ущерб, причиненный лесным насаждениям, составил 131,6 тыс. рублей.