Центробанк РФ: «Российская банковская система стабильна»

После жалоб россиян о проблемах с банковскими приложениями и снятием наличных ЦБ РФ выступил с заявлением

Банк России располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора, заявили сегодня в пресс-службе ЦБ РФ.

Банк России будет непрерывно предоставлять всем банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, а для максимального покрытия всех потребностей кредитных организаций ЦБ планирует расширить ломбардный список.

«Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени»,— заявили в ЦБ РФ.

Все банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, а банковские карты всех банков на территории России работают нормально, отметили в Банке России.