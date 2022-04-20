Центробанк рассмотрит отмену штрафов за просрочки по ипотеке

Распространить новую меру предлагают на кредитные договоры до конца года

В России предлагают отменить начисление штрафов по просроченным ипотечным платежам, сообщают «Известия». Такое предложение в Центробанк направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Он считает, что в условиях введенных с конца февраля западных санкций в России одной из уязвимых групп населения стали семьи, имеющие ипотечные кредиты.

«Учитывая текущие экономические условия, в целях поддержки граждан, имеющих ипотечные обязательства, прошу вас вместе с банковским сообществом рассмотреть вопрос о целесообразности отмены штрафов за просрочку платежей по ипотечным кредитам до конца 2022 года», — говорится в обращении.

В настоящее время заемщик имеет право воспользоваться ипотечными каникулами — уменьшить или приостановить выплаты по кредиту на срок до шести месяцев в случае наступления тяжелых жизненных обстоятельств. При этом такие каникулы предоставляются единожды в течение срока действия одного ипотечного договора.

По словам директора фонда «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, заемщики стали жаловаться на отказы в предоставлении кредитных каникул по нескольким займам сразу. По данным компании «Этажи», интерес россиян к ипотечным кредитам начал падать: доля ипотечных консультаций в России в апреле снизилась на 38% к марту 2022 года.