Центробанк ограничит ипотеку с экстремально низкими ставками

Такие кредиты несут риски для всех участников сделки

Банк России ограничит ипотечные программы с экстремально низкими ставками, которые предлагают застройщики покупателям жилья. Как сообщили в пресс-службе ЦБ, по кредитам, которые были выданы после 15 марта 2023 года, финансовым организациям придется формировать дополнительные резервы.

«Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы. При этом у них остается достаточно возможностей для рыночного снижения ставок»,— сообщили в Центробанке.

В ЦБ пояснили, что в последнее время широкое распространение получила «ипотека от застройщика» с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, но достигаются они за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20—30%. Эту разницу застройщик затем платит банку в виде комиссии для компенсации его выпадающих доходов.

«Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками»,— уточнили в пресс-службе ЦБ.