Центробанк начал валютные интервенции для укрепления рубля

Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на российских биржах

Сегодня Банк России начал валютные интервенции, а также ввел запрет коротких продаж на российском финансовым рынке, что позволило укрепить позиции национальной валюты.

«В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке», — говорится на официальном сайте Центробанка.

Решение об интервенциях принято после того, как российские индексы в моменте рухнули на 40–45%: индекс Мосбиржи опустился до 40,7%, что является рекордно низким показателем с 2017 года, индекс РТС упал на 45,8%.

Рубль на фоне интервенций ЦБ РФ продолжает отыгрывать утреннее падение: доллар опускался ниже 83 рублей, евро — до 92 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. По данным Центробанка, официальный курс доллара 25 февраля составит 86,9 рубля, курс евро — 97,7 рубля. При необходимости регулятор готов задействовать и иные механизмы стабилизации ситуации на финансовом рынке страны, поэтому резкого увеличения курса доллара в последующие дни ожидать не стоит.

По словам экспертов, такие действия позволят предупредить разгул спекуляций на валютном рынке, которые приводят к искусственному удорожанию американской валюты.

Московская биржа восстановила торги еще утром после непродолжительного перерыва в работе, однако ввела дискретные аукционы по акциям и депозитарным распискам. Санкт-Петербургская биржа восстановит торги во всех режимах с 17:00 по московскому времени.

«Запрет коротких продаж — это временная мера, которая поможет удержать рубль от дальнейшего обрушения. Золотовалютные резервы нашей страны на какое-то время дадут возможность не допустить дальнейшего резкого падения курса рубля», — считает аналитик финансовой группы «Финам» Александр Потавин.

По данным ФГ «Финам», в настоящее время значительное падение фиксируется по акциям «Газпрома» (-57%), «Сберабанка» (-54%), «Лукойла» (-43%), «Норильского никеля» (-22,7%) и «Яндекса» (-42%).