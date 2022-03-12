Центробанк: банки должны вернуть комиссию за выдачу наличной валюты

Потребуется подать заявление для оформления возврата средств

По данным Центробанка, уплаченные комиссии гражданами за снятие наличной валюты после 9 марта 2022 года должны быть возвращены банками после подачи заявления в кредитную организацию.

«Банкам до 9 сентября 2022 года запрещено взимать комиссию с физических лиц при выдаче долларов США со вкладов или счетов в иностранной валюте. Также нельзя брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов США», — сообщает Банк России.

Комиссии, которые банки получили, выдавая с 9 марта 2022 года наличную валюту физическим лицам, они должны вернуть своим клиентам — физическим лицам.

Если клиенту выданы средства в размере до 10 тысяч долларов США, комиссия, удержанная в долларах США, может быть зачислена на банковский счет в долларах США или выдана ему наличными.

Чтобы получить возврат комиссии за выдачу наличной валюты, клиент должен обратиться в банк с заявлением. Банк должен вернуть комиссию в течение трех дней после получения заявления от клиента.