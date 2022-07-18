Центр скалолазания в Миассе построят за 261 млн рублей

Крытый спорткомплекс возведут возле стадиона «Заря»

Администрация Миасского городского округа во второй раз ищет подрядчика для строительства физкультурно-спортивного комплекса «Центр скалолазания». Его возведут в северной части города возле стадиона «Заря». На первый аукцион с начальной ценой 237,5 млн рублей никто не заявился. Теперь максимальная стоимость строительно-монтажных работ составляет 261,2 млн рублей, сказано на портале госзакупок. В этот раз заявки принимают до 26 июля, а конкурс намечен на 28 июля.

Возле стадиона «Заря» уже есть скалолазная стенка, на которой занимаются спортсмены из школы олимпийского резерва «Вертикаль». Но тренироваться там дети могут только с мая по сентябрь. К 20 ноября 2024 года у них появится теплый скалодром — тренировки получится проводить и зимой.

Двухэтажное здание будет состоять из трех корпусов. Одной из частей станет высотный зал для лазания на трудность. Его построят вокруг уже существующей стенки на стадионе (16 метров). Высота зала составит около 20 метров. Это будет один из самых высоких крытых скалодромов в стране. Сейчас таковым считается объект в Перми в легкоатлетическом манеже им. В. П. Сухарева. Его высота — 19,5 метра. Самая высокая уличная стенка для соревнований в категории «трудность» находится в Магнитогорске. Она имеет высоту 37 метров.





Будет в комплексе и малый зал для боулдеринга высотой около 7 метров — для этого вида скалолазания нужны короткие трассы. Кроме того, оборудуют отдельный игровой зал для спортивных занятий и общей физической подготовки, а также раздевалки, тренерские комнаты, буфет.

Как сказано в проектной документации, на скалодроме одновременно смогут тренироваться до 80 спортсменов. В основном там будут заниматься дети из школы олимпийского резерва. Однако пустят и других жителей города, которые захотят учиться скалолазанию.

В спортивной школе олимпийского резерва «Вертикаль» скалолазанием занимаются более 200 детей. Воспитанники спортшколы принимают участие в соревнованиях всероссийского и международного уровня. Например, миасские спортсмены стали призерами завершившегося в Красноярске первенства России по скалолазанию. Среди юношей 10—13 лет золото завоевал Александр Казаков, серебряная медаль — в активе Тимофея Хороцея.