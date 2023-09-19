Центр «Мой бизнес» запускает новый образовательный проект

Он поможет предпринимателям в возрасте от 45 лет

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Начинающие предприниматели старше 45 лет смогут принять участие в программе «Мой бизнес. Есть дело» и проработать свою бизнес-идею. Проект стартует 2 октября. Организатор — центр «Мой бизнес» при содействии регионального Минэкономразвития.

«Впервые мы провели эту программу в прошлом году и получили хорошую обратную связь. Многие опасаются начинать бизнес, несмотря на наличие идей, большой опыт и имеющиеся навыки. Мы помогаем разобраться в нюансах ведения бизнеса и обрести уверенность. Мастер-классы проведут эксперты регионального и федерального уровня в сфере маркетинга, психологии и финансов», — отметила Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес».

Участники узнают, как формировать бюджет и работать с социальными сетями, презентовать и продвигать свой продукт, а также правильно настроить себя на развитие бизнеса. Кроме прикладных знаний наставники поделятся полезными материалами и чек-листами для самостоятельной работы.

Экспертами выступят финансовый советник Инна Банайтене, маркетолог Надежда Балаева, директор компании «ЛИЗИНГ» Филипп Балчугов и психолог Андрей Заостровский, а также эксперт Национального центра финансовой грамотности Анна Хархота и ресторатор Татьяна Мизюрина.

Помимо официальной программы участников ждет встреча с предпринимателем Алексеем Лавриком, руководителем компании LAVR.

Программа пройдет с 2 по 13 октября в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 110, корпус 1.

Наличие своего дела для прохождения программы необязательно. Участие в проекте бесплатное. Оформить заявку можно по ссылке.

Программа реализуется по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».





Реклама. Рекламодатель — Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой Бизнес».