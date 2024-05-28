Центр «Мой бизнес» проведет показ мод «Семья в тренде» с участием локальных брендов

Гостей мероприятия ждут также лекции и маркет

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Дизайнеры из Челябинской области представят свои коллекции на показе мод 8 июня в креативном пространстве Svoboda2. Для посетителей мероприятия запланирована образовательная программа и маркет от местных модных дизайнеров. Организатором события выступает центр «Мой бизнес» при содействии регионального министерства экономического развития. Регистрация на мероприятие уже открыта.

Показ мод посвящен году семьи и носит символичное название «Семья в тренде». Посетители смогут познакомиться с дизайнерами одежды из Челябинска, послушать лекции с их участием, а также приобрести одежду и аксессуары для всей семьи.

«Мы знаем массу примеров, когда семья становилась вдохновением для наших бизнес-леди. Женщины, уходя в декрет, находят в этом новый ресурс для своего развития и дальнейшего заработка. Не редко декретное увлечение шитьем или созданием украшений перерастает в бизнес и находит признание не только в нашем регионе, но и на федеральных и международных модных показах. Но этот путь непростой, здесь много подводных камней, которые стоит учитывать в своей работе. Наши участницы готовы поделиться своим уникальным опытом, чтобы помочь начинающим дизайнерам и швеям избежать ошибок при развитии своего бренда»,— поясняет контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова.

Гостей предстоящего события ждут показы мод таких брендов, как CHERISH, VMomente, Dino Kids, Domureshek, ТСТ, VECHNO, PBS brand, театр стиля «Бабочка», ELENA SHTAB и многих других. Запланированы лекции экспертов на разные темы профессиональной деятельности, которые будут интересны не только начинающим, но и уже опытным дизайнерам, а также тем, кто просто увлекается модой.

В программе:

«Социальные сети и выход на маркетплейс», Ирина Таран — основатель бренда «TARAN»;

«Звездный портной. Эволюция портного», Наталья Теребова — портной, индивидуальный пошив одежды для российских звезд;

«Предпринимательство. Саморазвитие», Мария Чубаева — основатель бренда «CHUMA», генеральный директор дизайнерского пространства «Дом дизайнеров»;

«Как создать свое швейное производство. Открытие офлайн магазина», Татьяна Наумова — менеджер по развитию сети магазинов «ТСТ».

В Челябинской области действует большой комплекс мер поддержки для старта и масштабирования бизнеса — от консультаций профильных экспертов, образовательных проектов организации бизнес-миссий, участия в выставках и маркетах до льготного финансирования и модернизации действующего производства. Получить полную информацию о доступных мерах поддержки можно будет прямо на мероприятии у клиентского менеджера центра «Мой бизнес».

Мероприятие пройдет 8 июня по адресу: г. Челябинск, улица Свободы, 2, цех 5в, лекторий. Для участия необходима предварительная регистрация.

Показ мод организует центр «Мой бизнес» Челябинской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.

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Рекламодатель — Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой Бизнес».