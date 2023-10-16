От сертификации до выхода на маркетплейсы: центр «Мой бизнес» открывает новые возможности для предпринимателей

Бизнесмены Южного Урала могут воспользоваться комплексными услугами для развития собственного дела

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Предпринимателям Челябинской области доступны шесть новых комплексных услуг для развития собственного дела. Уже сейчас региональный центр «Мой бизнес» ведет прием заявок на сертификацию продукции, создание фото- и видеоконтента, разработку сайта, фирменного стиля, вывод на маркетплейсы, обучение настройке таргетированной рекламы и содействие участию в закупках и тендерах.

Для того, чтобы получить услугу, предпринимателю необходимо подать заявку в специальном разделе на сайте центра «Мой бизнес». По всем возникающим вопросам можно обратиться к специалистам центра по телефону 8 800 350 24 74.

«При разработке новых услуг мы опираемся на потребности самих предпринимателей. К примеру, сегодня большой популярностью пользуются маркетплейсы, и мы готовы помогать бизнесу заходить на эти площадки. На сегодняшний день в центре „Мой бизнес“ действует 18 комплексных услуг, с начала года ими воспользовалось уже более 1400 предпринимателей»,— комментирует руководитель центра поддержки предпринимательства центра «Мой бизнес» Ильмира Мусина.

Среди новых комплексных услуг — разработка сайта, фирменного стиля, фото- и видеоконтента, а также обучение основам таргетированной рекламы и содействие участию в закупках и тендерах. Переработчикам сельскохозяйственной продукции доступна услуга сертификации. Подробное описание каждой можно найти в разделе комплексных услуг.

По условиям предоставления данного вида поддержки, воспользоваться ей предприниматель может только один раз. Поэтому перед подачей заявки специалисты центра рекомендуют внимательно изучить доступные комплексные услуги и выбрать наиболее подходящую для развития бизнеса.

Очные консультации по мерам поддержки можно получить по следующим адресам:

— г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж)

— г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж)

— г. Златоуст, пр-кт им. Ю. А. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж)

— г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж)

— г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д.13

— г. Миасс, ул. Романенко, 50 (1 этаж)

— г. Карталы, ул. Пушкина, д. 15/4

— г. Сатка, ул. Ленина, д.1

— г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д.129

Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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Рекламодатель — Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой бизнес».