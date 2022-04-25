Центр культурного развития в Карабаше построит компания из Миасса

Для горожан будут проводить выставки, концерты, мастер-классы

На осень 2023 года запланировано открытие в Карабаше Центра культурного развития. Он будет находиться неподалеку от главной площади города на улице 23-й годовщины Октября, 11. Новый культурный объект построит «Уральская черноземная компания» из Миасса. Она победила в аукционе, который проводила администрация Карабаша. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. На строительство направят 252,24 млн рублей.

Центр культурного развития площадью почти 1,5 тыс. метров объединит выставочный и концертные залы, детскую школу искусств, площадки для занятий различными видами творчества, зоны для проведения мастер-классов и вебинаров. Посещать его смогут и горожане с ограниченными возможностями здоровья.





Объект включен в нацпроект «Культура». Строительство Центра профинансируют из федерального, областного и городского бюджетов. Здание будет типовым, подходящий пример выбрали из реестра проектов, рекомендованных министерством культуры России для повторного использования.

«Предназначением Центра является создание возможностей для встреч, проведения культурных мероприятий, неформального общения. В помещениях ЦКР будут комфортно располагаться городские кружки, клубы и объединения, которые сейчас разрозненно функционируют в других зданиях города, которые в силу разных причин не полностью соответствуют современным требованиям. Архитектурно-типологическая структура здания сформирована в соответствии с принятой функциональной моделью. Отдельные блоки сгруппированы вокруг смыслового центра — центрального общественного пространства», — комментировал проект глава Карабашского городского округа Олег Буданов.

Строительство Центра культурного развития в Карабаше начнут в мае-июне этого года. Среди обязанностей подрядчика — вырубка деревьев и выкорчевка пней, демонтаж опор освещения, канализации и водопровода, заливка фундамента, возведение здания, устройство всех инженерных сетей, отделка помещений, обустройство газона и тротуаров, установка скамеек и урн. Завершить работы планируют до 31 августа 2023 года. Гарантийный срок на здание составляет пять лет. В течение этого времени подрядчик будет ремонтировать объект, если обнаружатся какие-либо дефекты.





ООО «Уральская черноземная компания» («УЧК») работает с мая 2016 года, сказано в базе данных «СБИС». Основная сфера деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. В 2020 году чистая прибыль фирмы составляла 15,87 млн рублей. Компания участвовала всего в четырех аукционах, победив в трех из них. Все конкурсы проводила администрация Карабаша. Два контракта заключали на покупку благоустроенных квартир для переселения граждан из ветхоаварийного жилья. Третий контракт — как раз на строительство Центра культурного развития.