ЦБ РФ возьмет под контроль все денежные переводы между гражданами

Регулятор ужесточает систему мониторинга транзакций для борьбы с «черными кассами»

ЦБ РФ разработал новую форму отчетности для банков. Теперь регулятор сможет запрашивать данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Это нужно ему для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты, сообщает РБК.

Из новой формы отчетности следует, что банки обязаны сообщать ЦБ РФ обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств. Фиксировать движения денежных средств будут по всем возможным сценариям — с карты на карту, со счета на счет, по системе быстрых платежей, с электронных кошельков. Мониторинг начнет работать с января 2022 года.

К p2p-операциям не относятся перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские и инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Банки будут отслеживать аномальную активность граждан. Подозрительным будет считаться такое поведение:

необычно большое количество контрагентов — физических лиц в качестве как плательщиков, так и получателей средств. Например более десяти в день и более 50 в месяц;

необычно большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств, проводимых с физическими лицами. Например более 30 операций в день;

значительные объемы операций по списанию и зачислению денежных средств между физическими лицами. Например более 100 тыс. руб. в день, более 1 млн руб. в месяц.

по карте или кошельку не проводятся операции по оплате товаров и услуг.

Эксперты отмечают, что в первую очередь мера направлена на ужесточение контроля за бизнесом, который использует переводы с карты на карту для ухода от налогов.

Ранее эксперты Московской школы управления «Сколково» оценили долю предприятий, принимающих переводы с карты на карту в качестве способа оплаты товаров, в 27%: это представители малого бизнеса из сегментов торговли, общепита и предоставления услуг.