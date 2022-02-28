ЦБ РФ не будет замораживать вклады россиян

Ранее такие новости распространились в телеграм-каналах

В украинских телеграм-каналах в эти дни распространилась информация о заморозке Центробанком РФ вкладов россиян. Деньги людей, как сказано в сообщениях, направят на финансирование армии России. При этом средства возвратят вкладчикам в полном объеме после завершения спецоперации. В качестве доказательства приводится цитата главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Эта информация не соответствует действительности, заявили авторы телеграм-канала «Война с фейками». Они отметили, что в сообщениях прикреплены скриншоты с российских новостных сайтов, которые являются результатом неаккуратного фотомонтажа. Публикации с информацией о заморозке счетов и вкладов никогда не выходили в указанных СМИ. Кроме того, в Центробанке в начале спецоперации на Украине заявили о своих намерениях сохранить финансовую стабильность и непрерывную работу банков. Они также сообщали, что принятые ограничения никак не повлияют на сохранность и доступность денег вкладчиков. Вместе с этим не существует законодательной основы для заморозки вкладов россиян. Напротив, статья 35 Конституции прямо запрещает это.

В «Твиттере» активно обсуждают ролик, где якобы украинская девочка кричит на русского солдата и требует его уйти. Публикация уже набрала полторы тысячи лайков и более двух тысяч репостов. Оказалось, что это видео девятилетней давности, с палестино-израильского конфликта. Это легко подтвердить благодаря YouTube. Там до сих пор можно найти оригинал ролика с датой — 24 декабря 2012 года.

Еще один разоблаченный фейк касается информации о нехватки крови в медучреждениях Белгорода. Были сообщения о том, что в больницах много раненых российских солдат, которым не хватает крови для переливания. Поэтому горожан просили массово сдавать кровь в донорских центрах. Мэрия города опровергла это заявление, отметив, что нехватки крови в медучреждениях нет, а запасов хватает.

Сайт войнасфейками.рф появился 24 февраля. Его авторами являются владельцы и администраторы нескольких неполитических телеграм-каналов. В период обострения конфликта они посчитали своим долгом разоблачать лживую информацию о том, что происходит на Украине в эти дни. Авторы оперативно изучают поступающую из разных источников информацию о спецоперации, разоблачая попытки дезинформировать аудиторию. Так авторы пытаются предотвратить информационную войну, развернутую против России.