ЦБ продлил запрет банкам брать комиссию при выдаче валюты

Мера действует до 9 марта 2023 года

«Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств»,

— сообщили в Банке России.