Банк России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов. Изначально мера действовала до 9 сентября этого года, сообщили в Центробанке.
«Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств», — сообщили в Банке России.
Напомним, в августе этого года Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Можно снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Сохраняется лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро.
Кроме того, до 9 марта следующего года также остаются в силе и ограничения на покупку иностранной валюты. Банки могут продавать евро и доллары, которые поступили в их кассы после 9 апреля этого года.
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