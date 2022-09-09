Банк России продлил до 9 марта 2023 года запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов. Изначально мера действовала до 9 сентября этого года, сообщили в Центробанке.

«Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств», — сообщили в Банке России.
Напомним, в августе этого года Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Можно снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Сохраняется лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро.

Кроме того, до 9 марта следующего года также остаются в силе и ограничения на покупку иностранной валюты. Банки могут продавать евро и доллары, которые поступили в их кассы после 9 апреля этого года.