ЦБ повысил ключевую ставку до 19%: как это отразится на финансах челябинцев

В ситуации есть как плюсы, так и минусы

Сегодня, 13 сентября, Центробанк России повысил ключевую ставку на один процент — до 19%. Как сообщили в пресс-службе регулятора, инфляция остается высокой, и требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Как это повлияет на финансы обычных южноуральцев, читайте в нашем материале.

«Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году»,— сообщили в ЦБ.

При этом в Центробанке допустили, что на ближайшем заседании ключевую ставку вновь могут повысить.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Получив кредит, финансовые организации начинают выдавать кредиты компаниям и потребителям уже под свой процент, но не ниже процента ЦБ.

Ключевая ставка является инструментом, который позволяет Центробанку контролировать курс рубля и влиять на экономику страны. И чем выше ставка, тем дороже стоят деньги.

Основные последствия повышения ключевой ставки — это высокие ставки по кредитам и вкладам. Те, кто откроет вклад или уже имеет депозит, получат больше денег. Тем же, кому необходимо взять кредит, окажутся в затруднительном положении, поскольку стоить заем будет довольно дорого. Спрос на товары и услуги у населения снижается, динамика роста цен замедляется, идет снижение инфляции.

Если же ключевая ставка низкая, то деньги стоят дешево. Ставки по кредитам и вкладам снижаются, люди и бизнес активнее оформляют заемы и тратят больше денег. Соответственно, инфляция ускоряется.