Троицкий тракт в Челябинске отремонтируют за 226 миллионов рублей

В результате торгов начальная цена лота снизилась на 36%

Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил контракт на ремонт участка Троицкого тракта от дороги Меридиан до границы города с ООО «Стройконтинент». Подрядчик снизил цену работ с 353,6 миллиона рублей до 226 миллионов рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо выполнить ремонт дороги протяженностью 6,1 километра. Требуется обновить асфальт, тротуары и плиточное покрытие, заменить бетонные и металлические ограждения, провести благоустройство. Работы необходимо завершить до 20 августа 2025 года.

По данным сервиса «Сбис», ООО «Стройконтинент» зарегистрировано в Челябинске в 2007 году. Учредителем является Тигран Аракелян, директором — Ашотик Григорян. Выручка компании за 2024 год составила 1,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 22 миллиона рублей.

В начале 2024 года директора «Стройконтинента» Антона Зеркина задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. По данным следствия, он выступал посредником в передаче взятки от бенефициара ООО «Дорстройгрупп» Эдика Аракеляна начальнику отдела ОГКУ «Челябинскавтодор» Артему Степанову. Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения для Эдика Аракеляна. Он находится в СИЗО.