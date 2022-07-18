Три челябинских муниципалитета вошли в топ‑10 рейтинга IQ городов

Представители Челябинска, Сатки и Кыштыма получили награды от Минстроя России

Челябинск, Кыштым, Сатка стали победителями во Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик в номинации «Умный город». Они также вошли в топ-10 рейтинга IQ городов Минстроя России по итогам 2021 года. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.



Награждение прошло на форуме «Умный город: Новые вызовы» в Мурманске. Оценку провели по направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.

Награду получило и Долгодеревенское сельское поселение, которое заняло пятое место на Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик в номинации «Умный город» по итогам 2021 года с проектом «Модернизации системы уличного освещения на условиях энергосервисного контракта без привлечения бюджетных средств».



«Челябинская область входит в число лидеров по количеству умных городов. У нас их шесть — Челябинск, Сатка, Кыштым, Магнитогорск, Копейск и Снежинск. На стадии подписания соглашения с Минстроем России о включении в ведомственный проект „Умный город“ находятся еще три муниципалитета — Миасс, Златоуст и Карабаш. Нас радует, что в процесс модернизации городского хозяйства активно включаются не только крупные муниципальные образования Челябинской области, но и сельские поселения. Победа в федеральных конкурсах, а также попадание в число лидеров рейтинга IQ городов говорит о высоком уровне цифровизации наших муниципальных образований, эффективном взаимодействии команд цифровой трансформации на областном и местном уровнях. Поздравляем Челябинск, Кыштым, Сатку и Долгодеревенское с полученными наградами, желаем новых достижений и побед!» — сообщил заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов.