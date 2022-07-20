Трест «Магнитострой» построит детсад в Парковом за 175 млн рублей

Новый объект рассчитан на 120 дошкольных мест

В Челябинске подведены итоги аукциона по строительству нового муниципального детсада в микрорайоне Парковом. Победителем торгов признано ООО «Трест „Магнитострой“», предложившее выполнить строительные работы за 175,6 млн рублей, что на 14 млн меньше начальной цены.

Новое здание детсада будет возведено по ул. Габдуллы Тукая в микрорайоне № 55 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе, говорится в конкурсной документации. Заказчиком работ выступило управление капитального строительства Челябинска.

Известно, что здание детсада будет трехэтажным, рассчитано на 120 дошкольных мест. Общая площадь объекта недвижимости составит 3,3 тыс. квадратных метров.

«На участке вблизи здания детсада будет размещено шесть групповых площадок с теневыми навесами, физкультурные и хозяйственные площадки. Вокруг здания — проезд шириной 4,2 м. Для групповых площадок и общей физкультурной площадки используется покрытие из резиновой крошки и травяное покрытие», — уточняется в техзадании.

Особое внимание подрядчику необходимо будет уделить благоустройству территории детского сада: только на озеленение участков вблизи групповых площадок запланировано более 1 млн рублей, согласно сметной документации.

Отметим, всего в аукционе участвовало три застройщика, однако ООО «Трест „Магнитострой“» предложило наиболее выгодную цену.