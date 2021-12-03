Трассу М‑12 с выходом на Челябинск могут продлить до Монголии

Строительство дороги обеспечит выход на Северный Китай

Трассу М-12 Москва — Казань могут продлить до Новосибирска и с выходом к Монголии, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе сессии на Втором Евразийском конгрессе. Ранее сообщалось, что скоростная автомобильная дорога из столицы России будет проходить также через Тюмень и Челябинск.

«Мы в рамках стратегии рассматриваем возможность продления этой дороги (трасса М-12) до Новосибирска и дальше с возможностью выхода на границу с Монголией с выходом в Китай. То есть у нас будет практически обеспечен выход на Северный Китай через Монголию, и это в планах наших есть», — сказал Марат Хуснуллин (цитата по ТАСС).

Проектом предусмотрено создание платной скоростной автодороги, которая свяжет несколько регионов со скоростными трассами европейской части страны. Изначально предполагалось построить трассу от Москвы до Казани. В апреле во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин поручил продлить дорогу до Екатеринбурга. Летом глава государства выступил с предложением довести трассу до Челябинска и Тюмени. Кроме того, уже известно, что на участке между Казанью и Екатеринбургом новая дорога пройдет по М-7 и частично будет бесплатной.

Довести трассу М-12 до Челябинска планируется к 2024 году. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что стоимость продления трассы до Тюмени и Челябинска и ее замыкание оценивается в 200—250 млрд рублей. Будет построено 500—600 км дороги.