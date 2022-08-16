Трасса М-12 с выходом на Челябинск пройдет через пять сибирских городов

Строительство дороги обеспечит прямой путь в Северный Китай

Транспортный коридор «Запад — Восток» М-12 будет продлен через регионы Сибири с дальнейшим выходом на Монголию и Китай. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Коридор „Запад — Восток“ продлеваем через Сибирь на Монголию и на Китай, и мы не просто об этом говорим. Мы идем до Урала уже гарантированно, мы дальше идем на Челябинск на Тюмень, а следующее решение, которое президент одобрил, мы начнем уже частично расширять до четырех полос Омск, Новосибирск, Иркутск, Чита, Горно-Алтайск и выход на границы Китая и Монголии», — сообщила Марат Хуснуллин.

Проектом предусмотрено создание платной скоростной автодороги, которая свяжет несколько регионов со скоростными трассами европейской части страны. Изначально предполагалось построить трассу от Москвы до Казани. В апреле 2021 года во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин поручил продлить дорогу до Екатеринбурга. Летом глава государства выступил с предложением довести трассу до Челябинска и Тюмени. Кроме того, уже известно, что на участке между Казанью и Екатеринбургом новая дорога пройдет по М-7 и частично будет бесплатной.

Довести трассу М-12 до Челябинска планируется к 2024 году. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что стоимость продления трассы до Тюмени и Челябинска и ее замыкание оценивается в 200–250 млрд рублей. Будет построено 500–600 км дороги.