Товарооборот между Челябинской областью и Республикой Беларусь превышает 500 млн рублей в год

Импульс сотрудничеству сторон придала встреча южноуральского губернатора и белорусского лидера в 2022 году

Челябинская область и Беларусь ведут активное взаимодействие в межрегиональном формате. Об этом на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам губернатора, импульс сотрудничеству Беларуси и Челябинской области определенно придала его встреча с белорусским лидером в 2022 году:

«Два с лишним года назад мы с вами встречались здесь, во Дворце Независимости. Эта встреча, безусловно, придала импульс нашему сотрудничеству. Сегодня налажен прямой диалог как между органами власти, так и между бизнесом. Благодарю вас и ваших коллег за создание беспрецедентных условий и уровня взаимодействия во всех направлениях».

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил позитивное взаимодействие с Южным Уралом — с 2020 года товарооборот между Беларусью и Челябинской областью вырос с 302,3 миллиона до более чем 539,8 миллиона долларов в год (с января по июнь этого года — 230,8 миллиона долларов). Он также подчеркнул важность не только экономических связей, но и межличностного общения:

«Рост товарооборота — это хорошо, но очень важно, чтобы люди общались. Ваши люди приезжали к нам, наши — к вам. Хотя границ у нас нет, мы — единое целое. Наше отечество от Бреста до Владивостока так и остается. Мы находим точки соприкосновения, мы сотрудничаем, сотрудничаем неплохо. И последняя наша встреча с Владимиром Владимировичем Путиным была очень продуктивной и полезной. Обсуждая некоторые проблемы, мы прежде всего смотрели на перспективу наших отношений».

Основой белорусского экспорта стали шины, прутки из легированной и нелегированной стали, детали для тракторов и автомобилей, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки, сыры и творог, говядина и др.

Челябинская область поставляет в Беларусь профили и прокат из разных видов стали, изделия из камня или других минеральных веществ, арматуру для трубопроводов, ферросплавы и другие виды продукции.

Белорусский лидер обозначил также узкие места, работа над которыми продолжается: в частности, есть некоторое отставание по объему закупок БЕЛАЗов (по сравнению с прошлыми периодами). Это, по словам президента Александра Лукашенко, общая тенденция.

«Это общая тенденция. Думаю, мы ее преодолеем. Есть над чем работать. Но хочу заверить в том, что наше правительство, все мы будем над этим работать и расшивать узкие места», — подчеркнул белорусский лидер.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективным направлениям сотрудничества, таким как промышленная кооперация и сельскохозяйственное машиностроение.

«Мы взаимно поставляем немало комплектующих товаров российским предприятиям. Пример — автокомпоненты для „Урала“, и не только автокомпоненты. Одно из направлений — сельхозтехника. Мы можем локализовать очень многие компетенции и в части нашей техники у вас», — уточнил президент республики.

Также он остановился на развитии кооперации в станкостроении и предложил разработать план совместных действий.

Еще одно направление — сельское хозяйство.

«Ваш уровень в этой области достаточно высокий. У нас также есть соответствующие школы, специалисты, компетенции, которые мы можем передавать нашим челябинским друзьям», — добавил Александр Лукашенко.

В свою очередь, Алексей Текслер уточнил, что в рамках традиционных рабочих групп проходит активное взаимодействие в республикой, в том числе и в межрегиональном формате:

«Наш дорогой партнер — Гомельская область. Мы определили много перспективных направлений, в том числе абсолютно новых. Наша деловая делегация только на Гомельщине провела 130 встреч с бизнесом Беларуси. Сегодня в Минске также состоится еще один бизнес-форум, участие в котором примут порядка 70 представителей бизнеса».