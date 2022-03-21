Торговая сеть «Пятерочка» окажет помощь в трудоустройстве

Для сотрудников действует программа обучения

Торговая сеть «Пятерочка» продолжает нанимать работников в розничные магазины и распределительные центры. В компании остается потребность в заполнении новых вакансий, набор специалистов на массовые должности идет в штатном режиме.

Более того, торговая сеть, как и в первые месяцы пандемии COVID-19, готова поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации и заинтересован в поиске работы. Компания принимает сотрудников из организаций, которые по какой-то причине остановили свою деятельность, или беженцев.

Соискателям предлагают должности продавца-кассира, администратора, заместителя директора магазина, оператора склада, водителя электроштабелера и другие.

«Сегодня непросто делать долгосрочные планы и прогнозы, но продуктовый ритейл в данный момент чувствует себя чуть увереннее, чем другие сферы бизнеса. Наша главная задача — обеспечить население нужными продуктами и товарами первой необходимости. Поэтому наем на линейные позиции в рознице и логистике продолжается в обычном режиме. Мы понимаем, что на „Пятерочке“ сейчас большая социальная ответственность, поэтому мы готовы предложить работу сотрудникам тех компаний, которые переживают непростые времена», — подчеркнула директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятерочка» Лилия Дерябина.

Для специалистов с опытом управления и для тех, кто в ближайшее время готов переориентироваться на работу в продуктовом ретейле, компания предлагает позиции директора магазина. «Пятерочка» разрабатывает и запускает специальную программу ускоренного обучения, чтобы такие кандидаты могли быстро и комфортно перестроиться на работу с учетом специфики продуктового ретейла. В основном сотрудников будут готовить к участию в проекте «Директор-партнер», запущенном внутри сети. Запуск программы планируют в апреле на 150 магазинов. В сентябре директоров-партнеров будет уже 1000.