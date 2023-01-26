Токари и электросварщики попали в топ высокооплачиваемых специалистов южноуральской промышленности

Им готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц

От 70 до 150 тысяч рублей в месяц готовы платить работникам производственной сферы в Челябинской области. По данным «Зарплаты.ру», одну из самых высоких зарплат предлагают ведущему инженеру-конструктору, которому предстоит работать в отделе разработки техники для Минобороны.

От 100 тысяч рублей получит сотрудник с высшим техническим образованием, знающий конструкцию дорожно-строительной техники. Под его началом будет группа до пяти человек, сам же он обязан проводить технические переговоры с заказчиком и опытно-конструкторские работы по государственному военному стандарту.

Такую же зарплату обещают инженеру-электронику по разработке электронной части измерительных приборов. В этом случае готовы платить опытным специалистам с высшим образованием и знаниями специализированного программного обеспечения.

Инженер автоматизированного управления технологическим процессом в одной из станкостроительных компаний может получать от 80 до 150 тысяч рублей. Здесь потребуется допуск по электробезопасности, опыт работы по монтажу электрооборудования и промышленных систем автоматизации.

Не меньше оплачиваются и профессии попроще. Например, компания, производящая запчасти, ищет токаря-универсала для работы на станке, которому готовы платить 100—150 тысяч рублей. При этом нужны умения в черчении и чистовой обработке деталей. Примерно такую же сумму (до 130 тысяч) предлагают оператору-наладчику станков ЧПУ. Электросварщикам, токарям-карусельщикам и фрезеровщикам обещают от 70 до 150 тысяч рублей.

Недавно стало известно, что в нашем регионе среднемесячная заработная плата выросла в прошлом году на 13,2% (48,4 тысячи рублей). О нехватке кадров в промышленности на днях говорил губернатор Алексей Текслер: глава региона во время посещения механико-технологического техникума в Челябинске анонсировал увеличение количества бюджетных мест на производственные специальности.