ТЭЦ в Челябинской области выдадут льготные кредиты на оборудование для очистки выбросов

Государство поможет провести модернизацию предприятий

Предприятиям топливно-энергетического комплекса в Челябинской области будут доступны льготные кредиты для модернизации оборудования по очистке выбросов. Компании смогут взять в банках займы под 3% годовых, а разницу до 2024 года будет компенсировать государство. Мера поддержки стала доступна, потому что регион входит в федеральный проект «Чистый воздух». Постановление о правилах субсидирования новой программы подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Льготное финансирование можно получить на модернизацию объектов электрогенерации и теплоснабжения, в том числе на внедрение специального оборудования по: улавливанию и утилизации вредных веществ, термической обработке и очистке газов перед их выбросом в атмосферу.

В Челябинске и Магнитогорске (и еще в 10 городах России) с 2019 года проходит эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу. Его цель — сократить количество таких выбросов и улучшить состояние окружающей среды. Финансирование новой кредитной программы будет идти в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Предполагается, что в 2023–2024 годах общий объем субсидирования льготных кредитов может дойти до 3,4 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров принять решение о продлении срока реализации федерального проекта «Чистый воздух» до 2030 года.

В минувшем апреле Госдума РФ приняла поправки в закон о квотировании выбросов. Теперь предприятия не смогут вместо соблюдения квот проводить компенсационные мероприятия — высадку деревьев, модернизацию котельных, закупку экотранспорта. Сокращение объемов выбросов станет безальтернативным. За нарушение требований компаниям грозят штрафы до 5% от оборота.