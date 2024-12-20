Ажиотажный спрос на термокружку, которая стояла на столе президента России Владимира Путина во время пресс-конференции по итогам 2024 года, привел к дефициту товара на торговых площадках страны. Приобрести стильный аксессуар теперь можно только под заказ. В наличии такой термокружки нет ни на одном маркетплейсе.

2024-12-20_09-35-05 (1).png

Средняя стоимость термокружки «как у Путина» с гербом Российской Федерации составила в этом году 1,9 тысячи рублей. При этом в ассортименте есть и аналогичные кружки, но с другим логотипом — «Полиция», «Я казак», «Лучший охотник», «Ветеран боевых действий» и др. Средний чек на них — 500 рублей.

2024-12-20_09-32-48 (1).png

Стильный аксессуар онлайн-магазины готовы выполнить под заказ, но ждать доставки придется минимум неделю. В основном покупку термокружки привязывают к Новому году, поскольку это неплохой презент коллегам во время проведения корпоративного вечера.

2024-12-20_09-34-28 (1).png

Прошлые годы после подведения итогов года президентом РФ также возрастал спрос на белый термостакан. Кстати, он был таким же по форме и цвету. Отметим, что основной интерес к товару возникает именно после проведения пресс-конференции Владимира Путина.