Термокружку «как у Путина» раскупили за сутки после итоговой пресс-конференции

В онлайн-магазинах можно оформить товар только под заказ

Ажиотажный спрос на термокружку, которая стояла на столе президента России Владимира Путина во время пресс-конференции по итогам 2024 года, привел к дефициту товара на торговых площадках страны. Приобрести стильный аксессуар теперь можно только под заказ. В наличии такой термокружки нет ни на одном маркетплейсе.





Средняя стоимость термокружки «как у Путина» с гербом Российской Федерации составила в этом году 1,9 тысячи рублей. При этом в ассортименте есть и аналогичные кружки, но с другим логотипом — «Полиция», «Я казак», «Лучший охотник», «Ветеран боевых действий» и др. Средний чек на них — 500 рублей.





Стильный аксессуар онлайн-магазины готовы выполнить под заказ, но ждать доставки придется минимум неделю. В основном покупку термокружки привязывают к Новому году, поскольку это неплохой презент коллегам во время проведения корпоративного вечера.





Прошлые годы после подведения итогов года президентом РФ также возрастал спрос на белый термостакан. Кстати, он был таким же по форме и цвету. Отметим, что основной интерес к товару возникает именно после проведения пресс-конференции Владимира Путина.