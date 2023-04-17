Теплоснабжение без ошибок: в Челябинске прошел семинар для работников сферы ЖКХ

На мероприятии руководителям компаний в сфере ЖКХ рассказали о том, как правильно работать с документацией и формировать тарифы, а также дали полезные рекомендации для последующей работы

Мастер-класс прошел от именитого эксперта в области ЖКХ на площадке центра «Мой бизнес». В нем приняли участие более 120 представителей жилищно-коммунальных компаний со всей Челябинской области. Интерес огромный, ведь такое мероприятие прошло на Южном Урале впервые.

Обучение проходило бесплатно. Главная тема встречи — оптимизация работы и улучшение показателей жилищно-коммунальных предприятий. В рамках мероприятия эксперт разобрал все проблемы на реальных примерах.

Актуальность образовательной программы для теплоснабжающих организаций оценили и поставщики ресурсов.

Проводить подобные мастер-классы планируют и в дальнейшем. Ведь такие встречи не только позволяют решить возникающие проблемы в работе, но и помогают наладить эффективное взаимодействие между регулирующим органом и участниками рынка.