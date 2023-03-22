Тарифы в челябинских такси могут вырасти на 35% в 2023 году

Агрегаторы заявили о снижении рентабельности бизнеса

Тарифы такси в Челябинской области могут вырасти на 20—35% из-за убытков компаний. Об этом сайту Bfm74.ru сообщил бизнес-аналитик Дмитрий Жарский. По информации местных агрегаторов, в 2022—2023 годах работать стало сложнее. Сначала из-за санкций подскочили цены на обслуживание автомобилей, иномарки для обновления автопарка стали стоить дороже. Теперь страховые компании повысили стоимость специальных полисов ОСАГО, куда можно вписать несколько водителей, до 80 тыс. рублей.

Из-за неподъемных цен на страховку водители покупают обычные полисы для физических лиц. При этом они рискуют остаться без выплат при ДТП. А с 1 сентября даже самозанятые будут обязаны покупать специальное ОСАГО для такси, потому что в силу вступит новый закон. Согласно новым правилам, для работы нужно будет получить разрешение и попасть в государственный реестр, без расширенного полиса ОСАГО туда не включат.

Новый закон предусматривает и другие обязательные правила. Например, у всех автомобилей должны быть опознавательные знаки — «шашечки» на кузове, оранжевый фонарь на крыше. Агрегаторы и перевозчики вместе с водителем будут нести субсидиарную ответственность за ущерб в ДТП. Для каждого водителя нужно будет организовать медицинское освидетельствование. Сейчас в Челябинской области никто из таксистов ежедневные профосмотры не проходит.

Подробнее о проблемах агрегаторов такси в Челябинской области читайте на сайте Bfm74.ru.