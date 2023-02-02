Челябинских таможенников сложно удивить. За долгие годы службы они видели всякое. Но порой контрабандисты пытаются перевезти совсем уж странные предметы. Корреспондент ИА «Первое областное» узнал о самых необычных вещах, задержанных на территории региона.
Контрабанда шлемофонов
2022 год не был богат на странные находки, но этот случай сотрудников таможни по-настоящему удивил. Сотрудники раскрыли схему контрабанды продукции военного назначения. 370 танковых шлемофонов южноуралец незаконно вывез в Казахстан. Он транспортировал их под видом другой продукции. За перевозку военного груза предусмотрено уголовное наказание до семи лет лишения свободы.
«Танковые шлемофоны ТШ-4М являются продукцией военного назначения, вывоз которой за пределы государства возможен только при наличии разрешительных документов государственных органов РФ, а незаконное перемещение преследуется по закону. По данному факту Челябинской таможней в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда военной продукции)», — говорит заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.
400 кг украинских конфет
В конце марта 2022 года челябинские таможенники совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Челябинской области пресекли незаконный ввоз в Россию более 400 кг конфет с Украины. Это были сладости марки Roshen. Их везли через Казахстан. Грузовик развернули и отправили обратно на Украину, а контрабандистам грозит административный штраф до 300 тыс. рублей.
«Согласно товарно-транспортным документам, в фуре перемещались пищевые добавки, однако в ходе досмотра в составе сборного груза таможенники обнаружили 61 картонную коробку сладостей из Украины. 400 кг вафельных конфет, карамели, леденцов, а также шоколадных плиток и батончиков торговой марки Roshen перемещались незаконно. Груз попадает в перечень запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина», — комментирует Станислав Васев, заместитель начальника Челябинской таможни.
Ценная икона 19 века
В 2009 году таможенники обнаружили у гражданина Казахстана икону второй половины 19 века «Господь Вседержитель». Мужчина пытался вывезти раритет из России, не имея свидетельства на право вывоза культурных ценностей. По решению суда икону обратили в федеральную собственность и передали Челябинской епархии Русской православной церкви.
Старинные статуи Будды из Китая
Начальник Троицкого таможенного поста Александр Гордеев вспоминает: «В 2011 году я работал инспектором на автомобильном пункте пропуска в поселке Бугристый Троицкого района. На досмотровом комплексе мы „просветили“ очередную фуру. По документам грузовик вез из Китая одежду и обувь. Но среди привычных контуров футболок и кроссовок мне удалось разглядеть силуэты фигурок. Машину отправили на досмотр. Из-под толстого слоя ширпотреба таможенники достали несколько деревянных статуй Будды».
Как выяснили музейные специалисты, проведя экспертизу, статуэтки изготовлены, скорее всего, в 18 веке и являются исторической ценностью. Раритеты изъяли и передали государству.
Танк Т-34
На Карталинском таможенном посту в 2015 году таможенники совместно с пограничниками и сотрудниками УФСБ по Челябинской области задержали танк Т-34. Технику пытались вывезти в Казахстан. Боевую машину обнаружили при досмотре железнодорожного состава.
«Впрочем, не обнаружить ее было сложно: танк перевозился в открытом виде на платформе. Оказалось, московский предприниматель приобрел музейную бронетехнику в Литве и решил перепродать ее подороже в Казахстан. Однако не учел, что его деяние подпадает под статью „Контрабанда культурных ценностей“. Соответствующее заключение выдало Министерство культуры по Центральному федеральному округу», — рассказал Алексей Алексеев, начальник Карталинского таможенного поста.
Танк был демилитаризован, но технически исправен — самостоятельно съехал с платформы и все время, пока шло разбирательство, простоял возле здания Карталинского таможенного поста. Позже боевую машину передали в пользование государству.
Лев Симба
Осенью 2021 года в аэропорту Челябинска таможенники оформили льва Симбу по таможенной процедуре «экспорт» на вывоз в Танзанию. Эта нашумевшая история о спасении львенка от рук «курортного фотографа» облетела всю страну. Симбу использовали для фотосессий в курортный сезон на пляжах Дагестана. А когда он вырос, выбросили на улицу.
В марте 2020 года известный зоозащитник Карен Даллакян вместе с коллегами забрали измученное больное животное, требующее оперативной хирургической помощи. Львенка прооперировали и вылечили.
Через несколько месяцев Центр спасения, образования и дикой природы Танзании (Kilimanjaro Animal C. R. E. W.) согласился принять Симбу на постоянное жительство. Это место площадью в 144 га расположено на южном склоне горы Килиманджаро. Там лечат, реабилитируют и предоставляют приют осиротевшим, раненым и подвергшимся жестокому обращению диким животным. В истории России и Танзании это был первый опыт подобного сотрудничества.
После принятия решения о выпуске животное поместили на борт воздушного судна, а челябинские таможенники провели контроль документов. Так Симба благополучно вернулся на историческую родину.