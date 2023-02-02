Танк, лев, 200‑летний Будда: челябинские таможенники рассказали о странном конфискате

Какие необычные грузы пытались переправить через границу

Челябинских таможенников сложно удивить. За долгие годы службы они видели всякое. Но порой контрабандисты пытаются перевезти совсем уж странные предметы. Корреспондент ИА «Первое областное» узнал о самых необычных вещах, задержанных на территории региона.

Контрабанда шлемофонов

2022 год не был богат на странные находки, но этот случай сотрудников таможни по-настоящему удивил. Сотрудники раскрыли схему контрабанды продукции военного назначения. 370 танковых шлемофонов южноуралец незаконно вывез в Казахстан. Он транспортировал их под видом другой продукции. За перевозку военного груза предусмотрено уголовное наказание до семи лет лишения свободы.

«Танковые шлемофоны ТШ-4М являются продукцией военного назначения, вывоз которой за пределы государства возможен только при наличии разрешительных документов государственных органов РФ, а незаконное перемещение преследуется по закону. По данному факту Челябинской таможней в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда военной продукции)», — говорит заместитель начальника Челябинской таможни Евгений Мелехов.

400 кг украинских конфет

В конце марта 2022 года челябинские таможенники совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Челябинской области пресекли незаконный ввоз в Россию более 400 кг конфет с Украины. Это были сладости марки Roshen. Их везли через Казахстан. Грузовик развернули и отправили обратно на Украину, а контрабандистам грозит административный штраф до 300 тыс. рублей.

«Согласно товарно-транспортным документам, в фуре перемещались пищевые добавки, однако в ходе досмотра в составе сборного груза таможенники обнаружили 61 картонную коробку сладостей из Украины. 400 кг вафельных конфет, карамели, леденцов, а также шоколадных плиток и батончиков торговой марки Roshen перемещались незаконно. Груз попадает в перечень запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина», — комментирует Станислав Васев, заместитель начальника Челябинской таможни.





Фото — пресс-службы Челябинской таможни

Ценная икона 19 века

В 2009 году таможенники обнаружили у гражданина Казахстана икону второй половины 19 века «Господь Вседержитель». Мужчина пытался вывезти раритет из России, не имея свидетельства на право вывоза культурных ценностей. По решению суда икону обратили в федеральную собственность и передали Челябинской епархии Русской православной церкви.

Старинные статуи Будды из Китая

Начальник Троицкого таможенного поста Александр Гордеев вспоминает: «В 2011 году я работал инспектором на автомобильном пункте пропуска в поселке Бугристый Троицкого района. На досмотровом комплексе мы „просветили“ очередную фуру. По документам грузовик вез из Китая одежду и обувь. Но среди привычных контуров футболок и кроссовок мне удалось разглядеть силуэты фигурок. Машину отправили на досмотр. Из-под толстого слоя ширпотреба таможенники достали несколько деревянных статуй Будды».

Как выяснили музейные специалисты, проведя экспертизу, статуэтки изготовлены, скорее всего, в 18 веке и являются исторической ценностью. Раритеты изъяли и передали государству.

Танк Т-34

На Карталинском таможенном посту в 2015 году таможенники совместно с пограничниками и сотрудниками УФСБ по Челябинской области задержали танк Т-34. Технику пытались вывезти в Казахстан. Боевую машину обнаружили при досмотре железнодорожного состава.

«Впрочем, не обнаружить ее было сложно: танк перевозился в открытом виде на платформе. Оказалось, московский предприниматель приобрел музейную бронетехнику в Литве и решил перепродать ее подороже в Казахстан. Однако не учел, что его деяние подпадает под статью „Контрабанда культурных ценностей“. Соответствующее заключение выдало Министерство культуры по Центральному федеральному округу», — рассказал Алексей Алексеев, начальник Карталинского таможенного поста.

Танк был демилитаризован, но технически исправен — самостоятельно съехал с платформы и все время, пока шло разбирательство, простоял возле здания Карталинского таможенного поста. Позже боевую машину передали в пользование государству.

Лев Симба

Осенью 2021 года в аэропорту Челябинска таможенники оформили льва Симбу по таможенной процедуре «экспорт» на вывоз в Танзанию. Эта нашумевшая история о спасении львенка от рук «курортного фотографа» облетела всю страну. Симбу использовали для фотосессий в курортный сезон на пляжах Дагестана. А когда он вырос, выбросили на улицу.

В марте 2020 года известный зоозащитник Карен Даллакян вместе с коллегами забрали измученное больное животное, требующее оперативной хирургической помощи. Львенка прооперировали и вылечили.





Через несколько месяцев Центр спасения, образования и дикой природы Танзании (Kilimanjaro Animal C. R. E. W.) согласился принять Симбу на постоянное жительство. Это место площадью в 144 га расположено на южном склоне горы Килиманджаро. Там лечат, реабилитируют и предоставляют приют осиротевшим, раненым и подвергшимся жестокому обращению диким животным. В истории России и Танзании это был первый опыт подобного сотрудничества.

После принятия решения о выпуске животное поместили на борт воздушного судна, а челябинские таможенники провели контроль документов. Так Симба благополучно вернулся на историческую родину.