Связисты Южного Урала готовы к повышенным нагрузкам в праздники

В новогодние праздники компании, обеспечивающие связь в регионе, перейдут на особый режим работы

Около 250 технических специалистов компании «Ростелеком» встретят главную ночь года и январские каникулы на дежурстве. Жители Южного Урала смогут серфить сеть на высокой скорости, быстро скачивать любимые фильмы и общаться с друзьями и близкими.

«В режиме готовности находятся 49 аварийно-восстановительных подразделений компании. Все команды имеют большой опыт в оперативном устранении нештатных ситуаций. Бригады обеспечены всем необходимым для проведения восстановительных работ. На каждом стратегическом объекте есть система резервного электроснабжения с необходимым запасом топлива. Время работы оборудования при помощи резервных источников питания составляет не менее семи суток», — говорит директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

За этот год абоненты «Ростелекома» в Челябинской области прокачали более 400 тысяч терабайт информации, при этом самый высокий показатель по потреблению интернет-трафика пришелся на март — более 39 тысяч терабайт информации. Для сравнения: в феврале отметка потребления трафика остановилась на показателе в 33 тысячи терабайт.