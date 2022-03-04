«Суетиться точно не надо» — эксперт рассказал, как сохранить сбережения при обвале рубля

Руководитель ГК «Авуар» Алексей Овакимян — о том, скупать ли доллары и стоит ли играть на бирже

«Прежде всего нужно успокоиться. Если у вас нет специального экономического образования, лучше отдать сбережения в банк и переждать. Благо вслед за Центробанком и коммерческие банки подняли ставки по депозитам до 20%, а то и больше. Суетиться точно не надо»,

«Я бы посоветовал вложиться в драгоценные металлы, прежде всего в золото. К тому же и наше государство серьезно облегчило процесс вложения в него. Что же до валют — поймите, все они в силу многих причин так или иначе оценены не совсем справедливо. Но уж если решили вложиться в валюту принципиально, то покупать ее сейчас нужно не в российских банках»,

— говорит Алексей Овакимян.

В последние пару-тройку лет фондовый рынок стал площадкой для массовых инвестиций со стороны физических лиц. Россияне открыли десятки миллионов брокерских и инвестиционных счетов, стали покупать акции. По данным Банка России на конец 2021 года, почти каждый десятый житель Челябинской области, более 370 тыс. южноуральцев, имел счет на фондовом рынке для торговли ценными бумагами или валютой. Общая сумма активов, по данным на 1 июля 2021 года, составляла более 100 млрд рублей. После обвала фондового рынка многие потеряли свои сбережения.Старший партнер группы компаний «Авуар» Алексей Овакимян дал несколько советов жителям Челябинской области о том, как вести себя в условиях падения рубля и обвала фондового рынка. По мнению эксперта, при отсутствии специального образования заниматься инвестированием в атмосфере полной неопределенности не нужно. Самым верным решением будет — положить деньги на сберегательный счет. Сейчас для этого удачное время, потому что после повышения ключевой ставки до 20% банки стали предлагать выгодные условия по депозитам.Бежать в обменники банков покупать доллары, по мнению предпринимателя, сейчас тоже не стоит. В качестве резервного объекта для инвестиций Алексей Овакимян рекомендует рассмотреть драгоценные металлы.Из-за военной спецоперации на Украине западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении российских финансовых институтов и компаний. Фондовый рынок рухнул, курсы валют взлетели вверх. Чтобы стабилизировать ситуацию, Мосбиржа закрыла торги, работу до сих пор не возобновили. ЦБ РФ ввел комиссию для физических лиц за покупку валюты на бирже в 30%. 4 марта ее снизили до 12%.