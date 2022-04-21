Суд признал вину собственников мусорного полигона в Копейске в противодействии ЦКС

Компании оштрафовали на 300 тыс. рублей за недопуск регоператора на свалку

Апелляционный суд подтвердил решение Челябинского УФАС о признании компаний «Комтранссервис» и «Комтранссервис+» (управляют мусорным полигоном в Копейске) виновными в злоупотреблении положением на рынке обращения с отходами. Фирмы оштрафовали на 335 тыс. рублей за то, что они весной 2020 года запретили регоператору ЦКС заезжать на свалку и сгружать мусор, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

«Владельцы полигона ТКО „Южный“ запретили мусоровозам подрядчиков ЦКС въезд на территорию объекта. В результате действий собственников, которые они объясняли наличием задолженности регионального оператора перед полигоном, услуга по обработке и захоронению ТКО с 1 марта 2020 была прекращена полностью. В результате указанных действий „КТС“ и „КТС+“ санитарно-эпидемиологическая обстановка в Копейском городском округе оказалась под серьезной угрозой, а региональный оператор был вынужден направить потоки отходов на полигон ТБО в Полетаево, что на тот момент противоречило установленной территориальной схеме», — поясняли ранее в Центре коммунального сервиса.

По итогам разбирательства УФАС признало действия «Комтранссервиса» и «Комтранссервиса+» злоупотреблением доминирующим положением. Они единственные занимаются обработкой и захоронением мусора в Копейске. Наличие задолженности со стороны ЦКС, по мнению антимонопольного ведомства, не могло являться основанием для приостановления услуг, поскольку это не предусмотрено ни законом, ни договором.

Челябинское УФАС обязало компанию «Комтранссервис» заплатить штраф в размере 201 тыс. рублей, «Комтранссервис+» — 134 тыс. рублей. Выплаты пройдут в пользу регионального оператора — Центра коммунального сервиса. Как отметили в пресс-службе антимонопольной службы, во время рассмотрения этого дела оказание услуг было возобновлено.

«Комтранссервис» (выручка 54 млн рублей в 2021 году) аффилирован с компанией «Комтранссервис+» (выручка составила 201 млн рублей), которая является оператором мусоросортировочного комплекса, расположенного на территории полигона ТБО «Южный». У организации те же владельцы — Рафаил Рузбин и Дина Грибанова. Также полигон сотрудничает с заводом по переработке вторичного сырья «Втор-Ком», директором которого является Михаил Рузбин (сын Рафаила Рузбина). Выручка «Втор-Кома» в 2021 году составила 1,5 млрд рублей.