Суд подтвердил вину экс‑губернатора Челябинской области в сговоре с «Южуралмостом»

Арбитражный суд Москвы встал на сторону ФАС России в споре с Борисом Дубровским

Арбитражный суд Москвы принял решение о возвращении кассационной жалобы Бориса Дубровского на решение нижестоящей инстанции. Экс-губернатор Челябинской области пытался оспорить привлечение к ответственности по делу ФАС России об антимонопольном сговоре с компанией «Южуралмост» и областным Миндортрансом. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», Борис Дубровский и «Южуралмост» с конца 2019 года пытаются оспорить решение ФАС России о картельном сговоре на дорожных торгах в Челябинской области. В середине августа Девятый апелляционный суд частично удовлетворил требования антимонопольной службы. Инстанция признала бывшего губернатора виновным в нарушении законодательства о конкуренции. Участникам сговора назначили штрафы.

Напомним, ФАС России в 2019 году признала Бориса Дубровского виновным в заключении антиконкурентного соглашения. Его действия, по данным антимонопольного ведомства, привели к тому, что компания «Южуралмост» выиграла десять аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд рублей при снижении цены контракта не более чем на 1,5%. После того как ФАС в марте 2019 года вынесла это решение, Борис Дубровский ушел в отставку.