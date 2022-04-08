Суд подтвердил вину челябинской «Монетки» в ложных скидках на имбирь

В пандемию сеть продавала товар за 400 рублей

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал сети «Монетка» в отмене решения о штрафе за ложную информацию о скидке на имбирь во время пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба УФАС России по Челябинской области. Ранее ритейлера оштрафовали на 100 тыс. рублей за манипуляции с ценниками.

Весной 2020 года, когда начиналась пандемия коронавируса, в в Челябинской области возник ажиотажный спрос на лимоны и имбирь. Люди думали, что эти продукты укрепляют иммунитет и помогут избежать заражения.

Торговая сеть продавала имбирь по цене 199 рублей и 399 рублей за килограмм со скидками 79% и 59%. Перечеркнутая цена была 999 рублей. Однако по цене 999 рублей имбирь стоил не более трех дней. Продолжительное время его цена была от 199 до 499 рублей. В других торговых сетях Челябинска в это же время цена составляла не больше 550 рублей.

Указание фиктивной скидки — нечестный метод ведения бизнеса, подчеркивают в УФАС. Потребителей ввели в заблуждение о предыдущей цене товара и реальной скидке. За это положен штраф, законность которого подтвердили два суда — арбитражный и апелляционный.