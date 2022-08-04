Суд подтвердил штраф дорожному подрядчику в Челябинске на полмиллиарда рублей

«Южуралмост» обвиняют в монополизме

Арбитражный суд Москвы подтвердил решение ФАС России о штрафе в 480 млн рублей для подрядчика по ремонту дорог в Челябинской области, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. «Южуралмост» признали виновным в заключении двух антиконкурентных соглашений при получении госконтрактов. Компания в 2016—2018 годах незаконно выиграла 10 торгов на общую сумму более 2,4 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», «Южуралмост» с 2016 по 2018 год становился подрядчиком по содержанию и ремонту почти всех дорог в Челябинске и области. 18 марта ФАС России признала антиконкурентными соглашения между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и АО «Южуралмост». В их результате компания стала победителем десяти аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд рублей, а ее доля на рынке превысила 90%. После того как ФАС в марте 2019 года вынесла это решение, Борис Дубровский ушел в отставку.

«Южуралмост» является наследником крупнейшего в прошлом дорожного подрядчика региона — «Южуралавтобана».