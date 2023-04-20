Суд подтвердил сговор поставщиков металлопродукции из Челябинска и Копейска

Картель выявили еще в 2021 году

Арбитражный суд Челябинской области подтвердил законность решения регионального УФАС, которое выявило сговор поставщиков металлопродукции. Пять компаний за нарушение закона о защите конкуренции оштрафовали на 5,3 млн рублей, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

В сентябре 2021 года Челябинское УФАС в рамках внеплановых проверок выявило сговор организаций «ОТС-51», «Стройпром» и «Инструмент-Трейд» (Челябинск), «ОПТТОРГ» и «Стройресурс» (Копейск). В период с августа 2018 года по сентябрь 2021-го они совместно приняли участие в 54 закупках с общей начальной ценой 290 млн рублей.

«Челябинское УФАС России установило, что общества фактически осуществляли деятельность по одному адресу, на рабочих столах и компьютерах сотрудников одной организации обнаружены документы, используемые при работе другими хозяйствующими субъектами. В большинстве закупок совпадали IP-адреса при подаче заявок, ценовых предложений, свойства файлов первых частей заявок. Директора отдельных компаний наделяли полномочиями сотрудников своих конкурентов полномочиями на предоставление документов и получение ЭЦП в удостоверяющем центре»,— рассказывают в пресс-службе УФАС.

Сумма контрактов, заключенных по итогам торгов с участниками сговора, составила более 70 млн рублей. Решение о картеле ведомство вынесло спустя год — в сентябре 2022-го. В действиях компаний нашли нарушения закона о защите конкуренции. Фирмы оштрафовали на 5,3 млн рублей.

«Стройресурс» и «Инструмент-Трейд» подавали в Арбитражный суд Челябинской области заявления о признании решения УФАС недействительным. Но компаниям отказали в удовлетворении заявленных требований. Сейчас эти организации пытаются обжаловать в арбитраже штрафы.