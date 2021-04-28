Суд подтвердил нарушения в аукционе по содержанию бездомных животных в Челябинске

Они связаны с ограничением на лечение и стерилизацию

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Челябинской области согласились с доводами региональной антимонопольной службы, выявившей нарушения в закупке услуг по содержанию отловленных бездомных животных в региональном центре.

Аукцион проводился в марте 2020 года. Начальная цена составляла 10 млн рублей. Победителем было ООО «Челябстройсервис», снизившее стоимость до 5,96 млн рублей. Заказчиком выступало управление экологии и природопользования администрации Челябинска.



«Заказчиком определено общее количество голов в количестве 1330, в том числе стерилизация поступивших животных — не более 1197 голов, лечение животных по необходимости — не более 65 голов. Челябинское УФАС указало, что заказчик, установив требования о стерилизации и лечении приютом всех животных, которым потребуется помощь, ограничил количество манипуляций по лечению и стерилизации отловленных животных. При этом согласно закону об ответственном обращении с животными владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица несут обязанности как владельцы животных. Включение названных условий в техническое задание не обеспечит возможность содержания всех животных согласно закону, что не соответствует цели осуществления закупки и, как следствие, потребности заказчика», — сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

В региональной антимонопольной службе отметили, что в 2021 году аукцион по отлову и содержанию безнадзорных животных в Челябинске проводится в соответствии с новым законом об ответственном обращении.