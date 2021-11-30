Суд лишил лицензии оператора мусорного полигона в Копейске

«Комтранссервис» будет обжаловать решение в апелляции

Арбитражный суд Челябинской области аннулировал лицензию ООО «Комтранссервис», которое являлось оператором полигона «Южный» в Копейском городском округе (расположен в поселке Старокамышинске). Об этом сообщается в резолютивной части решения суда.

Таким образом, суд запретил компании осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I—IV классов опасности на территории копейского полигона. Также предприятие должно оплатить судебные издержки в размере 6 тыс. рублей.

С требованием прекратить деятельность оператора ООО «Комтранссервис» в суд повторно обратилось Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Минэкологии Челябинской области сообщило об изменениях в территориальной схеме обращения с отходами, заверив, что «мусорного коллапса» в связи с завершением работы копейского полигона не случится: потоки вывоза ТКО будут перераспределены на другие полигоны.

«Относительно захоронения промышленных отходов ситуация не критична, в территориальной схеме предусмотрены объекты утилизации и захоронения. Указанные объекты, включены в госреестр объектов размещения отходов или имеют все необходимые лицензии. Этим вопросом занимаются специализированные организации», — пояснили в минэкологии региона.

«Комтранссервис» получил лицензию на эксплуатацию полигона «Южный» в 2018 году. Его мощность составляет 40 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год. На сайте предприятия говорится, что на «мусорном» рынке оно работает с 2000 года. Согласно информации в базе «ЛИК: эксперт», ООО «Комтранссервис» было зарегистрировано в 2002 году. Директором является Виталий Смехнов. 75% доли в уставном капитале принадлежит Рафаилу Рузбину (является учредителем восьми действующих фирм, занимающихся переработкой вторсырья), 25% владеет его дочь Дина Грибанова. В 2019 году компания получила чистый убыток в размере 5 млн рублей.

Рафаил Рузбин сообщил ИА «Первое областное», что компания не согласна с решением суда и будет обжаловать его в апелляционной инстанции.

«Позицию свою мы будем отражать в суде. Это решение незаконное, и оно вынесено не в пользу налогоплательщиков. Пока решение не вступило в силу, полигон будет работать. Оснований для закрытия полигона нет», — прокомментировал Рафаил Рузбин.

«Комтранссервис» аффилирован с компанией «Комтранссервис+», которая является оператором мусоросортировочного комплекса, расположенного на территории полигона ТБО «Южный». У организации те же владельцы — Рафаил Рузбин и Дина Грибанова. Выручка компании в 2019 году составила 181 млн рублей. Также полигон сотрудничает с заводом по переработке вторичного сырья «Втор-Ком», директором которого является Михаил Рузбин (сын Рафаила Рузбина). Выручка «Втор-Кома» в 2019 году составила 1,3 млрд рублей.

В июле 2020 года прокуратура Копейска возбудила административные дела по семи статьям в отношении ООО «Комтранссервис» и его директора. Межведомственная проверка нашла массу нарушений на полигоне. Выяснилось, что у оператора нет проекта санитарно-защитной зоны надлежащего качества, он самовольно занял земельный участок при размещении полигона. Нарушены требования по мониторингу вредных веществ, выделяемых в процессе эксплуатации полигона. Также, по данным Челябинского УФАС, полигон «Южный» в Старокамышинске в марте 2020 года отказался принимать мусор у регоператора по обращению с отходами — Центра коммунального сервиса. В «Комтранссервисе» объяснили решение тем, что ЦКС не исполняет обязательства по оплате услуг.