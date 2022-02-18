Суд избавил топ-менеджеров «Гринфлайта» от ответственности по долгам застройщика Академ Riverside

Экс-руководители не будут выплачивать 123 млн рублей по обязательствам генподрядчика

Арбитражный суд Челябинской области отказал кредиторам ООО «Промстрой» (дочернее предприятие ООО «Гринфлайт», выступало генподрядчиком по строительству ЖК Академ Riverside) во взыскании 123 млн рублей с бывших руководителей компании и топ-менеджеров «Гринфлайта». Среди ответчиков были осужденный за обман дольщиков Сергей Мануйлов и руководитель «Магнитостроя» (компания достраивала проблемные дома в «Академе») Олег Лакницкий.

Как следует из материалов арбитражного дела, ООО «Промстрой» признали банкротом в 2016 году. Конкурсный управляющий пытался доказать в суде вину бывших руководителей компании в банкротстве застройщика.

В 2012 году, а потом и в 2014—2015 годах фирмой руководил Виталий Каньшин, с 2012 по 2014 год директором был Сергей Ветров. В 2015—2016 годах руководителем являлся Андрей Аристархов. С 2016 по 2017 год контролирующим лицом был Сергей Мануйлов. Всех хотели привлечь к субсидиарной ответственности в рамках банкротного дела «Промстроя».

Также долги хотели взыскать с бывших топ-менеджеров «Гринфлайта» Сергея Мануйлова и Павла Васильева. Компания осуществляла полный контроль финансовой деятельности «Промстроя» и являлась основным заказчиком. Кроме того, к субсидиарной ответственности хотели привлечь Олега Лакницкого, который, управляя «Магнитостроем», взялся достраивать проблемные объекты «Гринфлайта» и выполнять обязательства перед дольщиками. Он пояснял в суде, что на момент его руководства головной компанией (с 2016 по 2020 год) «Промстрой» уже не работал как генподрядчик и повлиять на его банкротство он никак не мог.

Суд освободил ответчиков от субсидиарной ответственности из-за того, что их вина не была доказана, а срок исковой давности истек.

«Суд приходит к решению о необходимости применения срока исковой давности. В соответствии со статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 данного кодекса, согласно которой течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права», — говорится в материалах дела.

При этом была доказана вина головной компании «Гринфлайт» в банкротстве застройщика. Фирма будет привлечена к субсидиарной ответственности.

«В первом полугодии 2016 года план по получению прибыли не был реализован обществом „Промстрой“, поскольку ее получение зависело от 100% готовности объекта. В свою очередь, 100% готовность объекта зависела от соблюдения графика финансирования со стороны общества „Гринфлайт“, а финансирование было полностью прекращено в апреле 2016 года. Прекращение финансирования повлекло рост неоплаченной кредиторской задолженности, сроки оплаты которой на 30 июня 2016 года достигли критических значений», — сказано в решении суда.

Общая задолженность «Промстроя» составляет более 2 млрд рублей.

Ранее экс-директор строительной компании «Гринфлайт» Сергей Мануйлов был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам признанной банкротом организации. Конкурсный управляющий требовал с него 320 млн рублей.

Сергей Мануйлов известен в Челябинской области в связи с застройкой в Челябинске жилого микрорайона Академ Riverside, часть домов которого была заморожена в 2016 году. Обманутыми дольщиками признаны более 4 тыс. человек. Ущерб от действий компании «Гринфлайт» оценивался в 10 млрд рублей.

Строительство в микрорайоне завершала уже другая компания — «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого, которая передала дольщикам ключи от новых квартир. Сергей Мануйлов был лишен свободы на 2,5 года за злоупотребление полномочиями и отправлен в СИЗО. В декабре 2020 года Калининский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.