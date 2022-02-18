Арбитражный суд Челябинской области отказал кредиторам ООО «Промстрой» (дочернее предприятие ООО «Гринфлайт», выступало генподрядчиком по строительству ЖК Академ Riverside) во взыскании 123 млн рублей с бывших руководителей компании и топ-менеджеров «Гринфлайта». Среди ответчиков были осужденный за обман дольщиков Сергей Мануйлов и руководитель «Магнитостроя» (компания достраивала проблемные дома в «Академе») Олег Лакницкий.
Как следует из материалов арбитражного дела, ООО «Промстрой» признали банкротом в 2016 году. Конкурсный управляющий пытался доказать в суде вину бывших руководителей компании в банкротстве застройщика.
В 2012 году, а потом и в 2014—2015 годах фирмой руководил Виталий Каньшин, с 2012 по 2014 год директором был Сергей Ветров. В 2015—2016 годах руководителем являлся Андрей Аристархов. С 2016 по 2017 год контролирующим лицом был Сергей Мануйлов. Всех хотели привлечь к субсидиарной ответственности в рамках банкротного дела «Промстроя».
Также долги хотели взыскать с бывших топ-менеджеров «Гринфлайта» Сергея Мануйлова и Павла Васильева. Компания осуществляла полный контроль финансовой деятельности «Промстроя» и являлась основным заказчиком. Кроме того, к субсидиарной ответственности хотели привлечь Олега Лакницкого, который, управляя «Магнитостроем», взялся достраивать проблемные объекты «Гринфлайта» и выполнять обязательства перед дольщиками. Он пояснял в суде, что на момент его руководства головной компанией (с 2016 по 2020 год) «Промстрой» уже не работал как генподрядчик и повлиять на его банкротство он никак не мог.
Суд освободил ответчиков от субсидиарной ответственности из-за того, что их вина не была доказана, а срок исковой давности истек.
«Суд приходит к решению о необходимости применения срока исковой давности. В соответствии со статьей 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 данного кодекса, согласно которой течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права», — говорится в материалах дела.
При этом была доказана вина головной компании «Гринфлайт» в банкротстве застройщика. Фирма будет привлечена к субсидиарной ответственности.
«В первом полугодии 2016 года план по получению прибыли не был реализован обществом „Промстрой“, поскольку ее получение зависело от 100% готовности объекта. В свою очередь, 100% готовность объекта зависела от соблюдения графика финансирования со стороны общества „Гринфлайт“, а финансирование было полностью прекращено в апреле 2016 года. Прекращение финансирования повлекло рост неоплаченной кредиторской задолженности, сроки оплаты которой на 30 июня 2016 года достигли критических значений», — сказано в решении суда.
Общая задолженность «Промстроя» составляет более 2 млрд рублей.
Ранее экс-директор строительной компании «Гринфлайт» Сергей Мануйлов был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам признанной банкротом организации. Конкурсный управляющий требовал с него 320 млн рублей.
Сергей Мануйлов известен в Челябинской области в связи с застройкой в Челябинске жилого микрорайона Академ Riverside, часть домов которого была заморожена в 2016 году. Обманутыми дольщиками признаны более 4 тыс. человек. Ущерб от действий компании «Гринфлайт» оценивался в 10 млрд рублей.
Строительство в микрорайоне завершала уже другая компания — «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого, которая передала дольщикам ключи от новых квартир. Сергей Мануйлов был лишен свободы на 2,5 года за злоупотребление полномочиями и отправлен в СИЗО. В декабре 2020 года Калининский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.